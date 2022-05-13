Останутся дома даже при мобилизации: кого не призывают в армию в России
Разбираем закон вместе с юристом
Уже несколько недель в России активно обсуждают мобилизацию: она стала возможной с точки зрения закона после того, как власти заявили, что были обстрелы российских объектов со стороны Украины. Официально, впрочем, информацию опровергают — об этом говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Однако многим волнительно, и это можно понять: о всеобщей мобилизации известно мало, как она будет организована — непонятно. Мы изучили закон и поговорили с юристом, чтобы разобраться, в каком порядке призывают людей в армию в случае мобилизации и кто может вообще не участвовать.
Кто в запасе?
Начнем с того, что в запас попадают все военнообязанные. Это уволенные с военной службы, выпускники военных вузов и учебных центров, ограниченно годные к службе, прошедшие альтернативную службу, не служившие в армии из-за отсрочек и прятавшиеся от военкома до 27 лет.
— Если человек до 27 лет не попал в армию, военкомат решает вопрос, что ему выдать: военный билет или справку взамен военного билета, так называемую справку уклониста, — говорит юрист Евгений Крылов. — В любом случае он будет зачислен в запас, если годен к службе в армии по состоянию здоровья. Если человек после 27 лет до военкомата не дошел, то, скорее всего, он не находится в запасе. Я предполагаю, что его разыщут, зачислят в запас и потом мобилизуют.
Женщины попадают в запас, если получили военно-учетную специальность, например медсестры. Список таких специальностей устанавливает правительство.
Кого призовут первым?
Существует три разряда запаса, они зависят от возраста и воинского звания запасников. Разряд указан в военном билете на 11-й странице. От разряда и зависит очередность призыва: первый разряд призывается первым и так далее.
Кто может не ходить в армию?
Если человек находится в запасе, то идти служить придется — закон обязывает. Но есть причины для отсрочки. Ее предоставляют, к примеру, временно не годным к военной службе по состоянию здоровья (до полугода). Кроме того, причиной для отсрочки может стать уход за близким родственником (если он по состоянию здоровья в нём нуждается) или опека над братом или сестрой, если делать это больше некому. Не идут служить родители четырех детей младше 16 лет, родители-одиночки и беременные женщины, если срок больше 22 недель. Если ребенка у мужчины пока три, но жена на 22-й неделе беременности, то в армию он тоже не идет. Также не отправят на службу человека, если у его матери, помимо него, есть больше четырех детей младше 8 лет и она воспитывает их без мужа. Кроме того, отсрочка предоставляется членам Совета Федерации, депутатам Государственной думы и тем, у кого есть «бронь», то есть эти люди нужны в тылу для обеспечения работы организаций и госструктур.
А срочников как будут призывать?
Юрист говорит, что мобилизации подлежат только запасники, если у человека нет военного билета, то он призывается на общих основаниях — то, что называется срочным призывом на военную службу. Однако каким будет этот срочный призыв, пока непонятно.
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— Вам пока никто не скажет, что такое период мобилизации, потому что просто ни у кого нет юридической практики, как это работает, — говорит юрист Евгений Крылов. — Когда вводится мобилизация, больше работают директивы, чем законы. Директива может существенно ограничить действия федерального закона и изменить какие-то критерии призыва на военную службу. И всё, будет действовать директива, не будет действовать закон. Как это будет на практике? История умалчивает, Российская Федерация мобилизацию еще ни разу не объявляла. Закон достаточно рамочный и шаблонный, там нет никаких положений об обжаловании решения мобилизационной комиссии, вообще возможен ли такой институт. Вопросов много к нему, но с учетом того, что его не применяли, как это будет разыграно на практике, никто вам точный ответ, наверное, не даст.