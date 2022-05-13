Останутся дома даже при мобилизации: кого не призывают в армию в России

Кто в запасе?

Начнем с того, что в запас попадают все военнообязанные. Это уволенные с военной службы, выпускники военных вузов и учебных центров, ограниченно годные к службе, прошедшие альтернативную службу, не служившие в армии из-за отсрочек и прятавшиеся от военкома до 27 лет.



— Если человек до 27 лет не попал в армию, военкомат решает вопрос, что ему выдать: военный билет или справку взамен военного билета, так называемую справку уклониста, — говорит юрист Евгений Крылов. — В любом случае он будет зачислен в запас, если годен к службе в армии по состоянию здоровья. Если человек после 27 лет до военкомата не дошел, то, скорее всего, он не находится в запасе. Я предполагаю, что его разыщут, зачислят в запас и потом мобилизуют.



Женщины попадают в запас, если получили военно-учетную специальность, например медсестры. Список таких специальностей устанавливает правительство.



Кого призовут первым?

Существует три разряда запаса, они зависят от возраста и воинского звания запасников. Разряд указан в военном билете на 11-й странице. От разряда и зависит очередность призыва: первый разряд призывается первым и так далее.