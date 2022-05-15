Переговоры в тупике, а Америка просит «покаяться». Главное о спецоперации на Украине за 14 мая
Собрали всё самое важное за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.
Рассказываем главные новости к этому часу за прошедшие сутки.
Переговоры
Путин заявил, что переговоры с Украиной фактически приостановлены, так как Киев «не заинтересован в серьезном и конструктивном диалоге». А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его задача — доставить как можно больше оружия на Украину и добиться максимального ужесточения санкций против России.
— Не вижу ничего плохого в перемирии, если оно станет первым шагом к решению, которое приведет к освобождению украинской территории. Мы готовы к дипломатии, но мы не позволим, чтобы она просто продлила наши страдания и лишь отсрочила следующую фазу войны, — утверждает Дмитрий Кулеба.
Политика
После продолжительного нейтралитета Финляндия всё же решилась вступить в НАТО и назвала точные сроки — 18 мая.
Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё провели откровенный разговор на эту тему: первый заявил, что отказ от традиционной политики нейтралитета был ошибочным, потому что никаких угроз безопасности Финляндии нет.
Однако финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен уверена, что страну ждут негативные последствия.
— Мы готовы к всевозможным неприятным мерам против нас, но паники абсолютно нет, и мы не боимся. Мы готовились к всевозможным действиям, и это касается наших собственных решений, — сказала Туппурайнен.
Другие новости политики к этому часу:
- СК возбудил дело по факту ранения российских журналистов RT и мирных граждан в ДНР;
- Госкомитет обороны ДНР издал постановление об обращении в госсобственность имущества банков Украины на освобожденных территориях республики;
- Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий в стране.
Внешняя политика
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Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что в адрес сотрудников посольства РФ поступают угрозы, их пытаются подтолкнуть к предательству. Он подчеркнул, что власти США полностью прекратили очные контакты с сотрудниками посольства РФ в Вашингтоне.
— Американцы, в принципе, подталкивают нас к переговорам, но при определенных условиях, и таких условий я бы назвал три. Это, во-первых, прекратить военные действия в ходе специальной военной операции. Второе — отвести наши войска за линию до 24 февраля сего года. И третье — «покаяться за всё содеянное», — сказал Антонов.
Также посол сообщил, что Россия твердо говорит США, что капитуляции Москвы на Украине не будет.
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