Переговоры в тупике, а Америка просит «покаяться». Главное о спецоперации на Украине за 14 мая

24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.



Рассказываем главные новости к этому часу за прошедшие сутки.

Переговоры

Путин заявил, что переговоры с Украиной фактически приостановлены, так как Киев «не заинтересован в серьезном и конструктивном диалоге». А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его задача — доставить как можно больше оружия на Украину и добиться максимального ужесточения санкций против России.