«Не давал расслабиться никому вокруг»: губернатор Новосибирской области — об уходе Владимира Жириновского

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вечером 6 апреля прокомментировал НГС смерть Владимира Жириновского.
— Ушел из жизни ярчайший представитель российской политики современности. К Владимиру Вольфовичу можно относиться по-разному, но он однозначно был истинным патриотом, очень последовательным и стойким человеком и, в отличие от некоторых конъюнктурщиков, он твердой рукой «вел корабль своей партии», не меняя курса. Сегодня, когда мы говорим ЛДПР, мы подразумеваем Жириновского, а когда говорим Жириновский, подразумеваем ЛДПР.
Возможно, кому-то он не нравился, кто-то не разделял его политических взглядов, других не устраивала манера его выступления и реагирования на те или иные события, но то, что это был сильный, харизматичный человек, талантливый оратор и политический деятель, — это факт.
Есть такая вызывающая уважение историческая зарисовка. В конце
О смерти политика 6 апреля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Мы собираем все последние новости о случившемся в нашей онлайн-трансляции.