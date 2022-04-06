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Тема дняУмер Владимир Жириновский: онлайн о трагедии
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«Не давал расслабиться никому вокруг»: губернатор Новосибирской области — об уходе Владимира Жириновского

Он сожалеет о его смерти

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Владимиру Жирновскому было 75 лет

Владимиру Жирновскому было 75 лет

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вечером 6 апреля прокомментировал НГС смерть Владимира Жириновского.

— Ушел из жизни ярчайший представитель российской политики современности. К Владимиру Вольфовичу можно относиться по-разному, но он однозначно был истинным патриотом, очень последовательным и стойким человеком и, в отличие от некоторых конъюнктурщиков, он твердой рукой «вел корабль своей партии», не меняя курса. Сегодня, когда мы говорим ЛДПР, мы подразумеваем Жириновского, а когда говорим Жириновский, подразумеваем ЛДПР.

Возможно, кому-то он не нравился, кто-то не разделял его политических взглядов, других не устраивала манера его выступления и реагирования на те или иные события, но то, что это был сильный, харизматичный человек, талантливый оратор и политический деятель, — это факт.

СЮЖЕТ

Умер Владимир ЖириновскийУмер Владимир Жириновский

Есть такая вызывающая уважение историческая зарисовка. В конце 80-х Владимир Вольфович специально приходил на ступеньки станции метро «Сокольники» в Москве и выступал перед людьми, для того чтобы усилить свои ораторские способности. Это человек, который всю жизнь работал над собой, не расслаблялся и не давал расслабиться никому вокруг: ни своим единомышленникам, ни своим противникам. Очень сожалею, что Владимир Вольфович ушел из жизни, — заявил НГС Андрей Травников.

О смерти политика 6 апреля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Мы собираем все последние новости о случившемся в нашей онлайн-трансляции.

Владимир ЖириновскийНовосибирская областьгубернатор
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