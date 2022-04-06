«Не давал расслабиться никому вокруг»: губернатор Новосибирской области — об уходе Владимира Жириновского

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вечером 6 апреля прокомментировал НГС смерть Владимира Жириновского.

— Ушел из жизни ярчайший представитель российской политики современности. К Владимиру Вольфовичу можно относиться по-разному, но он однозначно был истинным патриотом, очень последовательным и стойким человеком и, в отличие от некоторых конъюнктурщиков, он твердой рукой «вел корабль своей партии», не меняя курса. Сегодня, когда мы говорим ЛДПР, мы подразумеваем Жириновского, а когда говорим Жириновский, подразумеваем ЛДПР.