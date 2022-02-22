Путин подпишет указ о признании ДНР и ЛНР в ближайшее время

Россия признает независимость самопровозглашенных Народных Республик Донбасса. Владимир Путин заявил Макрону и Шольцу, что в ближайшее время подпишет указ о признании ЛНР и ДНР. Об этом сообщает РИА Новости. Решение было принято 21 февраля после заседания Совета безопасности РФ. Ожидается, что в ближайшее время президент России обратится к россиянам: онлайн-трансляцию обращения можно будет найти по ссылке.

Донецкая и Луганская Народные Республики были провозглашены на территории Украины в 2014 году. С тех пор на этих территориях протекает вооруженный конфликт. Ситуация вновь начала активно обсуждаться на международном уровне в последние несколько месяцев: в конце прошлого года в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о планах вторжения России на Украину. На прошлой неделе депутаты Госдумы обратились к Владимиру Путину с просьбой признать самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР. Сегодня с той же просьбой главы республик обратились к российскому президенту напрямую. Евросоюз, в свою очередь, просил не признавать независимость республик, однако к нему Россия не прислушалась.