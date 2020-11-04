Байден обходит Трампа на выборах президента США

В США стали известны первые итоги выборов президента. По данным на 04:40 по московскому времени, демократ Джо Байден набрал 91 голос, а за действующего президента Дональда Трампа проголосовало 73 выборщика. Однако Трамп на основании подсчитанных бюллетеней получает чуть больше половины голосов избирателей — 50,3%. Подсчет голосов продолжается.

Исход выборов в США решают не обычные избиратели, а коллегия выборщиков, состоящая из 538 представителей разных штатов. Количество выборщиков от каждого штата пропорционально численности населения. Если кандидата поддержат свыше 50% жителей штата, он получает голоса всех его выборщиков (везде, кроме Мэна и Небраски). В целом для победы необходимо набрать как минимум 270 голосов.

