Байден обходит Трампа на выборах президента США

В США стали известны первые итоги выборов президента. По данным на 04:40 по московскому времени, демократ Джо Байден набрал 91 голос, а за действующего президента Дональда Трампа проголосовало 73 выборщика. Однако Трамп на основании подсчитанных бюллетеней получает чуть больше половины голосов избирателей — 50,3%. Подсчет голосов продолжается.
Исход выборов в США решают не обычные избиратели, а коллегия выборщиков, состоящая из 538 представителей разных штатов. Количество выборщиков от каждого штата пропорционально численности населения. Если кандидата поддержат свыше 50% жителей штата, он получает голоса всех его выборщиков (везде, кроме Мэна и Небраски). В целом для победы необходимо набрать как минимум 270 голосов.
В финальной гонке за пост президента осталось два кандидата — это представитель республиканской партии Дональд Трамп и член демократической партии, бывший вице-президент и сенатор Джо Байден. Ранее результаты национальных опросов приписывали победу Байдену — по данным RealClearPolitics, он обходил действующего президента США на
До официального дня голосования прошла серия досрочных выборов. По почте волеизъявились около 100 миллионов граждан, сообщает РИА «Новости». Во многом такие цифры связаны с пандемией коронавируса — США, по данным университета Хопкинса, остаются абсолютным лидером по числу зараженных. Из почти 47 миллионов случаев
К слову, часть предвыборных обещаний кандидатов была связана в том числе с борьбой с пандемией. Байден пообещал взять под контроль
Согласно Второй статье Конституции США, президентом может стать гражданин, родившийся в Америке, не моложе