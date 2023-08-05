Самые необычные вакансии в России с достойной зарплатой: от лукошелушителя до дегустатора шавермы

В пресс-службе компании SuperJob пояснили, что при выборе необычного варианта работы можно не задумываться о показателях эффективности, а сбросить груз ответственности и заняться ручным трудом или исследованиями:

— На многие вакансии можно устроиться в параллель с основной работой, а еще сменить место жительства на более живописное.

Инструктор по метанию топоров

Где: Москва

Зарплата: почасовая от 250 рублей

В Москве ищут общительного и активного человека на место инструктора по метанию топоров. Опыт в этом деле не обязателен — нужно быть готовым обучиться этому виду спорта самому, а потом успешно передавать свои знания другим. Помимо инструктажа участников, нужно устраивать мини-турниры, а также следить за состоянием топоров и мишеней. Вакансия подойдет в качестве подработки, поскольку рабочая смена составляет от 4–6 часов в день.