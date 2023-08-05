Самые необычные вакансии в России с достойной зарплатой: от лукошелушителя до дегустатора шавермы

Признайтесь, часто ли вы задумывались о том, чтобы бросить свою нынешнюю работу? И вместо нее заняться чем-то необычным — например, стать поднимателем пингвинов или котоняней? Шутки шутками, а даже за такую работу могут платить достойные деньги. Показываем, какие необычные вакансии с достойной оплатой можно найти на популярных сервисах по поиску работы.
Директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков отмечает, что за необычными названиями вакансий на самом деле могут скрываться самые простые и банальные обязанности. Например, «доставщиком радости» могут назвать курьера, а «феей чистоты» — уборщицу. Но нередко компании подыскивают людей, от которых действительно требуются особенные навыки и знания.
— На площадке встречались предложения для автозвукового сомелье, который должен хорошо разбираться как в технике, так и в музыке; для спикера научпоп-бара — умелого оратора с научными познаниями в разных сферах; для гейм-дизайнера настольных игр и дессинатора — опытных художников, — рассказал эксперт. — Но были необычные вакансии, где нужны не специальные профессиональные навыки, а просто развитые софт-скиллы, например, наставник-обниматель и патимейкер, или хорошая физическая форма: для протаптывателя тропинок и лукошелушителя, — рассказывает эксперт.
В пресс-службе компании SuperJob пояснили, что при выборе необычного варианта работы можно не задумываться о показателях эффективности, а сбросить груз ответственности и заняться ручным трудом или исследованиями:
— На многие вакансии можно устроиться в параллель с основной работой, а еще сменить место жительства на более живописное.
Инструктор по метанию топоров
Где: Москва
Зарплата: почасовая от 250 рублей
В Москве ищут общительного и активного человека на место инструктора по метанию топоров. Опыт в этом деле не обязателен — нужно быть готовым обучиться этому виду спорта самому, а потом успешно передавать свои знания другим. Помимо инструктажа участников, нужно устраивать мини-турниры, а также следить за состоянием топоров и мишеней. Вакансия подойдет в качестве подработки, поскольку рабочая смена составляет от 4–6 часов в день.
Сырный сомелье
Где: Владимир
Зарплата: от 38 тысяч рублей в месяц
Здесь, к сожалению, ничему обучать не будут — претендент на должность сырного сомелье должен быть экспертом по сырам и другим молочным продуктам. И, разумеется, их большим любителем. В обязанностях: проводить открытые дегустации, презентации и продажи продукции.
Хранитель сокровищ
Где: Мценск
Зарплата: 49 608 рублей в месяц
Любопытную работу предлагает агропромышленный комплекс в Мценске. Они ищут самого настоящего хранителя сокровищ, который должен будет «скреплять своей подписью волшебные рукописи» и «отвечать за сохранность сокровищ в чуланах». В преимуществах указаны бесплатная и качественная спецодежда, бесплатное питание в столовой, раздевалка и душ, медосмотр за счет компании, скидка на собственную продукцию (это овощи) и новогодние подарки для детей. График на выбор — 2/2 или 4/2, есть корпоративный транспорт.
Няня для индоуток
Где: Кемерово
Зарплата: от 30 тысяч в месяц
На территории туристической базы в Кемерово живут славные индоутки и другие животные. Единственный, кого они ждут — заботливый опекун, который будет их кормить и поить. Кстати, ответственной няне работодатель компенсирует проживание, из дополнительных плюшек — бесплатное лечение в санатории и занятия спортом.
Проводник медитаций
Где: Москва
Зарплата: ежедневная до 2500 рублей за 2–3 практики (график 2/3)
Проводник медитаций будет делиться своими познаниями в области духовных и оздоровительных практик. Ему поручат вести индивидуальные и групповые занятия, в которых нужно будет использовать поющие чаши, гонг и другие инструменты, а также различные медитативные упражнения.
Сборщик шампиньонов
Где: Курская область, деревня Чаплыгина
Зарплата: от 45 000 рублей в месяц
Если вы очень любите собирать грибы, то идеальная работа для вас найдена. В деревню Чаплыгина (Курская область) на предприятие нужен сборщик шампиньонов. Требований немного: соблюдать нормы предприятия, быть ответственным и хотеть работать. Зато преимущества очевидны: помимо любимого дела, вас ждут спецодежда, бесплатный транспорт и даже карьерный рост.
Дегустатор шавермы
Где: Санкт-Петербург
Зарплата: 3200 рублей за смену
Если вы видите слово «шаверма», то можно не сомневаться, что перед вами Санкт-Петербург. Дегустатору шавермы предлагают подрабатывать по 3–4 часа утром, днем или вечером с оплатой в 3200 рублей за смену (график плавающий). Нужно будет ездить на автомобиле компании по городу (за рулем сидеть не придется, в машине будет водитель) и пробовать разные виды шавермы в определенных точках. Главная задача до боли проста — находить самую вкусную. Кстати, в объявлении указано, что дегустатором может стать любой человек старше 17 лет.
Заполнитель бланков
Где: Самара
Зарплата: от 50 тысяч в месяц
Самарская компания ищет умелого заполнителя бланков. Опыт для этой работы не нужен, как и суперспособности: если вы готовы расти и развиваться, то вас всему научат (тем более обучение новым навыкам проходит за счет компании). В обязанностях, помимо самого заполнения бланков по готовым шаблонам, работа с базовыми офисными программами и ведение отчетности.
Дежурный у эскалатора
Где: Санкт-Петербург
Зарплата: от 50 тысяч рублей в месяц до вычета налогов
Любите метро? В таком случае у Петербургского метрополитена есть для вас очень интересная работа — дежурный у эскалатора. Да, это тот самый человек, сидящий в стеклянной кабинке возле мониторов в самом низу эскалатора. Нужно будет всего лишь наблюдать за пассажирами на эскалаторе, вовремя переключать сами движущиеся лестницы, следить за соблюдением техники безопасности и оперативно оповещать людей о каких-либо изменениях. В преимуществах — можно будет пользоваться поликлиникой метрополитена и базой отдыха для сотрудников. График работы — сменный по 12 часов.
Мангальщик
Где: поселок Дубки (Ярославская область)
Зарплата: от 35 тысяч рублей в месяц
В развлекательный комплекс поселка Дубки в Ярославской области ищут мангальщика, чтобы монетизировать отдых с друзьями. Из обязанностей, помимо соблюдения санитарных норм и правил: готовка блюд на мангале (что логично), контроль за сроками хранения, составление заявки на продукты и поддержание чистоты и порядка (а также периодические инвентаризации).
Директор отдела заботы и сервиса
Где: Санкт-Петербург
Зарплата: от 100 до 200 тысяч рублей в месяц (до вычета налогов)
Питерская стоматологическая клиника ищет на проектную работу ни много ни мало директора отдела заботы и сервиса. Работать придется всего год (на время декрета основного сотрудника), зато впечатлений будет масса. Отдел заботы и сервиса стоматологии занимается работой с администраторами и кураторами, поэтому директору придется следить за их работой (и за работой своего отдела). Также в обязанностях: организация тренингов и обучения для сотрудников отдела, решение конфликтных ситуаций и мониторинг звонков и мессенджеров. Правда, планка опыта высока: нужно не меньше двух лет отработать в стоматологии премиум-класса на должности старшего куратора или старшего администратора. График 5/2, из преимуществ: гибкое начало рабочего дня, корпоративный психолог, библиотека, гранты на обучение и тимбилдинги. Кроме того, каждый последний день месяца — выходной.
Автор родословных книг
Где: Казань
Зарплата: 30 тысяч в месяц (плюс проценты за проделанную работу)
Казанский генеалогический центр ищет автора родословных книг. В описании вакансии честно предупреждают, что работать предстоит много: нужно писать тексты родословных книг, обрабатывать большой объём информации из архивных документов, а также искать эти самые документы. Кроме того, нужно будет общаться с родственниками заказчиков. Потенциальный автор должен знать татарский язык, уметь писать исторические тексты (иметь подобный опыт), а также внимательно слушать собеседников. График стандартный — 5/2, офисная работа.