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Интервью

«Случайный танец с клиентом изменил мою жизнь». Как сотрудница банка создала студию с кизомбой и сальсой

Ее бизнесу уже полтора года

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Танцы были детской мечтой Татьяны

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Читинка Татьяна Филиппова оставила должность руководителя отдела в крупном банке, сложившийся коллектив и более чем хорошую для Забайкальского края зарплату ради уснувшей детской мечты — танцев. Наши коллеги из CHITA.RU поговорили с Татьяной о том, как она решилась на отчаянный шаг, почему сделала финансовую подушку и что у нее получилось.

Для многих шок — бросить столь перспективное и денежное место, уйти в неизвестность. Как всё произошло?

— Я училась в Чите на факультете «финансы и кредит». Сразу после вуза устроилась работать в банк. Там шаг за шагом медленно строила карьеру, не было никаких связей — труд и только труд. Работала сначала в клиентском отделе со средним бизнесом и юридическими лицами, занималась привлечением клиентов: это планы, совещания, ежедневный план по прозвонам, переговорам. Клиенты были очень интересные, нравилось с ними общаться — люди, которые сделали бизнес с нуля, известные в нашем городе. Я слушала, смотрела: кто-то стоматолог, врач, кто-то политик, все они в бизнесе себя нашли. Вообще в банке я получила свой главный опыт — меня учили очень крутые люди: и мои коллеги, и клиенты.

В банке Татьяна работала до 30 лет

В банке Татьяна работала до 30 лет

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Так это клиенты вас натолкнули на мысль о своем деле?

— Кто-то видит возможности, кто-то рутину. Я просто много работала и видела много плюсов — аналитика, работа с цифрами, опыт предпринимателей. Я всё это сопоставила и решила, что знаний достаточно. Нужен только старт. Ну и смелость (смеется). У меня маленькая дочь, а это дополнительная ответственность, нужно думать не только о себе.

Дочь мотивирует Татьяну становиться смелее

Дочь мотивирует Татьяну становиться смелее

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А когда появились танцы?

— Давно, в раннем детстве. Когда была ребенком, была солисткой в коллективе «Росинки Забайкалья», а в институте на втором курсе уже забросила танцы. Понимала — нужна серьезная профессия, а не танцы. Общество тоже диктовало свои требования. Я вообще забросила всё, но хотелось отвлекаться от работы.

А в 30 лет я задумалась, что могу дать обществу, в чем мое предназначение. И тут наступил главный момент, судьбоносный. Мне нужно было провести переговоры с очень сложным клиентом, который не хотел сотрудничать. Я спросила, есть ли у него хобби. Оказалось, это были парные танцы. Мужчина пригласил меня на такое занятие. Один этот танец всё перевернул, во мне что-то проснулось, загорелось.

Танцы зажгли в Татьяне детские мечты и заставили поверить в себя

Танцы зажгли в Татьяне детские мечты и заставили поверить в себя

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А этот мужчина стал клиентом?

— Нет, он так и не пришел в наш банк. Видимо, был мне послан не для этого (смеется). Он просто привел меня обратно — в мою мечту.

И что было дальше?

— Пришлось всё начинать с нуля, после многих лет перерыва я всё забыла. Я пришла в школу танцев «Соус», совмещала с основной работой. Мне всё нравилось безумно. Потом меня попросили подменить тренера. И всё — окончательно я там осталась.

Сначала Татьяна просто танцевала, потом начала преподавать

Сначала Татьяна просто танцевала, потом начала преподавать

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Когда было принято решение уйти из банка, вы думали про деньги?

— Родители спросили меня: «Ты уверена?» Я ответила: «Да». Они не давили и не переубеждали. Я могла на них рассчитывать. Но и подушку безопасности тоже сделала: были накопления, отложенных денег могло хватить на полгода безбедной жизни. Но страха не было.

Не считаете, что карьера в банке могла стать еще успешнее?

— Я выбирала между деньгами и любовью.

Что еще изменил этот выбор?

— В банке я стала жесткой и конкретной, собранной, чересчур самостоятельной. В танцах я стала более мягкой, женственной. Я изменилась, и новое состояние оказалось для меня более близким, хочу сама себе ставить задачи, проводить планерки.

Танцы раскрывают женственность, по мнению Татьяны

Танцы раскрывают женственность, по мнению Татьяны

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Дело «выстрелило»?

— Всё получалось легко. Сначала преподавала в школе «Соус», а когда начала думать про доход, то встретила блогера Инну Блохину. Она случайно сделала упоминание меня под своим постом «Я танцую бачату». И всё — после ее рекомендации пошли люди.

Почему название такое — Vibe?

— Это аура, атмосфера, мурашки. Тут люди должны отдыхать. Своя студия у меня появилась в 2022 году. Сейчас ей, как и моему бизнесу, 1,5 года. У нас есть бачата, кизомба, сальса, танцевальная аэробика и многое другое. Есть танцы в паре.

Кто ваши клиенты?

— Профессии разные: есть врачи, учителя, бизнесмены. Многие раньше были моими клиентами в банке, сейчас они мои ученики. Кстати, танцы дарят и личное счастье — у нас в студии познакомились девушка и парень. Сейчас у них любовь. Приятно, когда здесь что-то зарождается, начинается.

В танцевальной студии Татьяны люди, по ее словам, должны отдыхать

В танцевальной студии Татьяны люди, по ее словам, должны отдыхать

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Какие запросы у ваших клиентов?

— Стать увереннее, мягче, спокойнее, увидеть собственную красоту. Есть разные направления, мы подбираем человеку то, что нужно ему. Кстати, в этом году я получила статус социального предпринимателя: мы делаем скидки для людей пожилого возраста, людей со скромным доходом и многодетных мамочек.

Поэтому, если прямо сейчас вы находитесь на нелюбимой работе и мечтаете о чем-то другом, не бойтесь, научитесь говорить с собой и слушать себя.

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