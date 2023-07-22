«Случайный танец с клиентом изменил мою жизнь». Как сотрудница банка создала студию с кизомбой и сальсой

— А этот мужчина стал клиентом?



— Нет, он так и не пришел в наш банк. Видимо, был мне послан не для этого (смеется). Он просто привел меня обратно — в мою мечту.



— И что было дальше?



— Пришлось всё начинать с нуля, после многих лет перерыва я всё забыла. Я пришла в школу танцев «Соус», совмещала с основной работой. Мне всё нравилось безумно. Потом меня попросили подменить тренера. И всё — окончательно я там осталась.

