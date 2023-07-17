Новосибирцы назвали размер зарплаты мечты. Угадаете, сколько они хотят зарабатывать?

Жители 10 регионов России назвали размер зарплаты, о котором мечтают. По результатам опроса предпочтения новосибирцев оказались на 7 месте.
— Жители Новосибирска назвали зарплатой мечты сумму в 136 000 рублей. О самой высокой зарплате мечтают жители Тюменской области — они хотели бы получать 221 тысячу рублей в месяц. Жители Москвы и Московской области обозначили сумму в 193 тысячи рублей, а жители Башкортостана — 170 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба сервиса «Работа.ру». Компания привела усредненные данные опроса по региионам.
Жители Ростовской области мечтают о зарплате в 165,4 тысячи рублей, Краснодарского края — 154,7 тысячи, Свердловской области — 153 тысячи, Санкт-Петербурга — 151,5 тысячи. Следом за Новосибирской областью идут Самарская и Воронежская — жители хотят получать 133,9 и 132,9 тысячи рублей в месяц.
В начале июля Новосибирскстат сообщил, что средняя зарплата в январе — апреле 2023 года составила 56 562 рубля. Показатель вырос по сравнению с прошлым годом. Сейчас в регионе предлагают вакансии, на которых можно зарабатывать 150 тысяч рублей. Но желающих их занять не хватает.