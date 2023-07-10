Считайте градусы: на сколько должны сократить рабочий день из-за жары

На каких основаниях работодатель может отпустить пораньше?

Основной норматив, в котором прописываются правила работы в жару, — СанПиН 1.2.3685-21 . Положений о сокращении рабочего дня в нем нет, зато говорится о том, что если указанные в документе требования к условиям труда не соблюдаются, то необходимо прекратить рабочую смену.

К тому же Роспотребнадзор выпустил рекомендации для работающих в условиях повышенных температур. И хотя это не строгий закон, при их несоблюдении можно написать служебную записку начальству.



На сколько сокращают рабочий день?