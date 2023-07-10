Считайте градусы: на сколько должны сократить рабочий день из-за жары

Работать летом и так трудно, а когда на улице жара — просто невыносимо! А в этом году жара бьет рекорды по всему миру. Мы вот спасаемся от нее под кондиционером. Но что, если у кого-то его нет, а кому-то приходится работать под палящим солнцем? Оказывается, при высоких температурах работодатель может отпустить вас пораньше. Если, конечно, соблюдает рекомендации Роспотребнадзора. Рассказываем, как погода может сократить рабочий день на несколько часов.
На каких основаниях работодатель может отпустить пораньше?
Основной норматив, в котором прописываются правила работы в жару, —
К тому же Роспотребнадзор выпустил рекомендации для работающих в условиях повышенных температур. И хотя это не строгий закон, при их несоблюдении можно написать служебную записку начальству.
На сколько сокращают рабочий день?
В этом вопросе важен каждый градус. Как заявляют в Роспотребнадзоре, если температура в рабочем помещении становится выше 28,5, то работодатель может сократить рабочий день на час. При жаре в
А если я работаю на улице?
Если вы работаете на открытом воздухе в жару 32,5 градуса, то Роспотребнадзор рекомендует трудиться не больше
А если температура поднялась выше 32,5, то работу и вовсе стоит отложить: в ведомстве советуют перенести смену на утро или вечер, так как условия работы в такую жару считаются экстремальными.
Что еще должен работодатель?
На работе под палящим солнцем необходимо организовать доступ к прохладной воде, а также пить минеральную воду, соки и обезжиренное молоко, чтобы восстановить потерю солей и микроэлементов, выделяемых с потом. Пить воду следует часто и понемногу — пол-литра в час или одну чашку каждые 20 минут.
Босс обязан соблюдать эти рекомендации?
Раньше в СанПиН существовали конкретные нормативные требования, которые должен был выполнять любой работодатель. Но в
А как с оплатой?
После того как трудящийся напишет служебную записку о необходимости остановки рабочей смены, сославшись на температуру в помещении, работодатель должен будет сделать замеры и выпустить приказ на основании полученных данных. А вот оплата периода простоя уже будет зависеть от работодателя.
А если у меня в офисе кондиционер?
Если он исправно работает и никто из сотрудников не умирает от жары, права работников не нарушаются. Соответственно, начальник имеет право заявить, что в офисе лучше, чем на улице, а значит, можно работать, пока солнце еще высоко. С другой стороны, можно попробовать переубедить босса и перечислить как минимум пять проблем со здоровьем, в которых виноват кондиционер, — он ведь не хочет, чтобы прямиком из офиса вы отправились на больничный.