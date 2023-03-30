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В Кремле прокомментировали идею о сокращенной рабочей неделе

Новые предложения по этому поводу депутаты начали обсуждать на днях

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Представители власти регулярно предлагают разные варианты сокращения рабочей недели

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам инициативу о сокращенном рабочем дне в пятницу. На днях идею о сокращении рабочей недели предложила член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— В Кремле таких обсуждений не ведется, — коротко заявил Песков.

К вопросу о сокращении рабочей недели представители власти возвращаются регулярно, предлагая разные варианты. Чаще обсуждается превращение пятидневной рабочей недели в четырехдневную, но в этот раз решили обойтись менее радикальными мерами.

— Мы говорим не о четырехдневной рабочей неделе, а о сокращении часов. Например, с понедельника по четверг люди будут работать как обычно, а по пятницам — до обеда. Возможности перейти на такой график у нас уже есть, — цитирует Светлану Бессараб издание «Подмосковье сегодня».

Мы подробно разбирались в том, что предлагают депутаты и почему надеяться на осуществление их планов опять не приходится.

КремльДмитрий ПесковРабочая неделяСокращенная рабочая неделя
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