В Кремле прокомментировали идею о сокращенной рабочей неделе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам инициативу о сокращенном рабочем дне в пятницу. На днях идею о сокращении рабочей недели предложила член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
— В Кремле таких обсуждений не ведется, — коротко заявил Песков.
К вопросу о сокращении рабочей недели представители власти возвращаются регулярно, предлагая разные варианты. Чаще обсуждается превращение пятидневной рабочей недели в четырехдневную, но в этот раз решили обойтись менее радикальными мерами.
— Мы говорим не о четырехдневной рабочей неделе, а о сокращении часов. Например, с понедельника по четверг люди будут работать как обычно, а по пятницам — до обеда. Возможности перейти на такой график у нас уже есть, — цитирует Светлану Бессараб издание «Подмосковье сегодня».
Мы подробно разбирались в том, что предлагают депутаты и почему надеяться на осуществление их планов опять не приходится.