Мобилизованных россиян уволят с работы? Объясняют юристы
Разбираемся, сохранят ли места за призванными запасниками и какие выплаты им положены
Объявленная 21 сентября частичная мобилизация в России — фактически первая со времен Великой Отечественной войны. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, призвать в армию планируется 300 тысяч человек. Разбираемся вместе с юристами, как будут увольнять граждан, попавших в списки частичной мобилизации, на какие выплаты им рассчитывать и сохранят ли за ними рабочие места.
Что говорится в Трудовом кодексе
В российском законодательстве прописаны обязанности и права работодателя в случае призыва сотрудника на военную службу, включая мобилизацию в военное время или в иной ситуации.
— Согласно статье 83 Трудового кодекса РФ призыв работника на военную службу является основанием прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, — подтвердил адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин. — При этом рабочее место у прежнего работодателя не сохраняется. И в будущем, после увольнения военнослужащего с военной службы, какого-либо преимущественного права на трудоустройство у прежнего работодателя не имеется.
Но есть важное исключение, обратили внимание юристы.
— Рабочее место за работником сохраняется, если он работал в госучреждении, — подчеркнул адвокат АБ «Лебедева-Романова и партнеры» Тимур Харди. — Обязательное условие — наличие повестки из военкомата. Тогда увольнение мобилизованного гражданина происходит так же, как и призванного в армию, то есть трудовой договор расторгается по не зависящим от них причинам.
Ни о какой двухнедельной отработке речи, конечно, не идет, отметили специалисты по трудовому праву.
— При увольнении работнику выплачивают компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие — средний заработок за две недели, — объяснил Тимур Харди. — Однако, если трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, выходное пособие не выплачивается. Отпускные же этому работнику должны выплатить, так как срочный трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, и ему положено два рабочих дня отпуска за каждый месяц.
А что с предпринимателями и самозанятыми?
— У нас небольшая компания, коллектив мужской и молодой. Из-за мобилизации рискуем потерять основных сотрудников. Что же теперь — закрывать бизнес? — схватился за голову предприниматель, попросивший не называть себя.
Если трудовые права наемных работников еще как-то прописаны в Трудовом кодексе, то ситуация с предпринимателями оставляет больше вопросов, чем ответов.
По словам юристов, проще всего в данной ситуации самозанятым. Они платили налоги, что называется, по факту: получил оплату товара или услуги от заказчика, то есть доход, — заплатил налог.
— Если доход отсутствует, никаких фиксированных или обязательных платежей от самозанятого не требуется, — подтвердил адвокат компании «Филатов и партнеры» Алексей Чернышев.
По закону мобилизация самозанятого и предпринимателя — владельца компании оформляется точно так же, как и призыв любого наемного работника.
— Законодательство не предусматривает никаких компенсаций собственникам бизнеса в связи с призывом в армию или частичной мобилизацией. Пока военного положения не объявлено, ситуация не может быть признана форс-мажором. Соответственно, руководитель компании и собственник бизнеса не освобождаются от обязательств по уплате налогов и платежам контрагентам, — объяснил Алексей Чернышев. — Конечно, предприниматель может обратиться в ФНС с просьбой предоставить, например, отсрочку по налогам. Но обязанности у госорганов пойти ему навстречу нет. Возможно, придется решать дальнейшие проблемы через суд. Насколько это будет успешно, судить трудно. Сейчас практика только начнет формироваться.
Гражданский кодекс РФ определяет предпринимательскую деятельность как самостоятельную, осуществляемую на свой риск, направленную на систематическое получение прибыли от владения имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Проще говоря, бизнесмены действуют на свой страх и риск и в любых ситуациях отвечают сами за себя.
— Индивидуальные предприниматели, у которых нет работников, на время службы могут быть освобождены от начисления взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медстрахования (ст. 430 гл. 34 Налогового кодекса РФ, ст. 419 НК РФ). Но это делается только в заявительном порядке. ИП можно посоветовать обратиться в налоговую инспекцию с просьбой сделать перерасчет по обязательным налоговым платежам (в ПФР, ФОМС) за тот период, во время которого предприниматель был мобилизован. При этом надо будет подать подтверждающие документы в налоговую инспекцию — приложить повестку, справку о прохождении военной службы в связи с мобилизацией и прочие документы, — добавил юрист.
В целом предпринимателям остается только надеяться на некие льготы и послабления от государства, если их примут по аналогии с ситуацией во время пандемии.
Ждать ли новых льгот для мобилизованных
Условия увольнения в связи с призывом в армию прописаны в пункте 1 статьи 83 Трудового Кодекса РФ. Однако не исключено, что сейчас в связи со спецоперацией, и тем более мобилизацией, будут приняты дополнительные поправки в законодательство, регулирующие взаимоотношения работодателей и наемных работников.
— Думаю, что в ближайшее время Минтруда РФ выступит с рекомендациями. Они будут касаться дополнительных гарантий для лиц, призываемых на военную службу в порядке мобилизации. Ведь в первую очередь граждан интересуют вопросы, сохранятся ли за ними рабочее место и должность, зарплата в прежнем объеме по возвращении с военной службы, — предположил адвокат АБ «Лебедева-Романова и партнеры» Тимур Харди. — Отдельные рекомендации могут последовать для предприятий оборонной промышленности.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов уже заявил, что в Трудовой кодекс могут внести нормы, гарантирующие сохранение рабочих мест для мобилизованных участников специальной военной операции. По словам главы Совета федерации Валентины Матвиенко, уже готовятся поправки в законодательство для обеспечения трудовых гарантий тех, кто подпадает под частичную мобилизацию.
— Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает свое рабочее место, сохранил за собой это место. Будем работать над внесением изменений в Трудовой кодекс, чтобы сохранить трудовые гарантии и обеспечить меры господдержки частично мобилизованным, — сказала руководитель социального комитета Совета федерации Инна Святенко (цитата по ТАСС).
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— Ранее анонсированные поправки «Единой России» в Трудовой кодекс о гарантиях трудовых прав участников СВО — как мобилизованных, так и добровольцев — будут внесены до следующего заседания Госдумы. Будем просить коллег принять их в ускоренном порядке, — написал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
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