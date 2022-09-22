Мобилизованных россиян уволят с работы? Объясняют юристы

— При увольнении работнику выплачивают компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие — средний заработок за две недели, — объяснил Тимур Харди. — Однако, если трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, выходное пособие не выплачивается. Отпускные же этому работнику должны выплатить, так как срочный трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, и ему положено два рабочих дня отпуска за каждый месяц.

А что с предпринимателями и самозанятыми?

— У нас небольшая компания, коллектив мужской и молодой. Из-за мобилизации рискуем потерять основных сотрудников. Что же теперь — закрывать бизнес? — схватился за голову предприниматель, попросивший не называть себя.