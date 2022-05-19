«Но сколько я видела амебных тридцатилетних!» Кадровик рассказала, как людям за 40 отказывают из-за возраста

После 35 (о боги, раньше хоть было после 40, а сейчас и того меньше) кандидатов не рассматриваем. Нет, даже не уговаривайте, никаких исключений. Вот 34 года — еще норм, а 36 — уже много.



Давайте разберем по косточкам — так, чтобы расставить всё по своим местам: почему работодатель не хочет брать линейных сотрудников после 40?



1. Раз они к 40 годам всё еще на средней должности, значит, и потенциала нет.



А вам точно нужен потенциальный? Или нужен средний, крепкий, стабильный, который никуда не рвется, но при этом отлично справляется со своими обязанностями? Вы не поверите, но не все должны быть амбициозными лидерами, стремящимися к вершинам. Есть люди, которые довольствуются тем, что имеют, рады этому и одновременно могут быть отличными работниками.

