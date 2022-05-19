«Но сколько я видела амебных тридцатилетних!» Кадровик рассказала, как людям за 40 отказывают из-за возраста

«После сорока жизнь только начинается!» Если считаете, что это так, расскажите об этом работодателям, пожалуйста. Многие из них ставят крест на соискателях от сорока, а то и моложе по причине их «старости».
HR—специалист Ольга Новгородова объясняет, почему такие работодатели жестоко ошибаются, и советует тем, кто занимается наймом, не отсеивать кандидата из-за возраста, чтобы не потерять потенциального хорошего сотрудника.
Как же меня бомбит, когда работодатель ставит жесткие необоснованные возрастные рамки!
После 35 (о боги, раньше хоть было после 40, а сейчас и того меньше) кандидатов не рассматриваем. Нет, даже не уговаривайте, никаких исключений. Вот 34 года — еще норм, а 36 — уже много.
Давайте разберем по косточкам — так, чтобы расставить всё по своим местам: почему работодатель не хочет брать линейных сотрудников после 40?
1. Раз они к 40 годам всё еще на средней должности, значит, и потенциала нет.
А вам точно нужен потенциальный? Или нужен средний, крепкий, стабильный, который никуда не рвется, но при этом отлично справляется со своими обязанностями? Вы не поверите, но не все должны быть амбициозными лидерами, стремящимися к вершинам. Есть люди, которые довольствуются тем, что имеют, рады этому и одновременно могут быть отличными работниками.
А самое главное, предусматривает ли ваша вакансия рост, развитие, амбиции? А то всем нужны лидеры и постоянно развивающиеся терминаторы, а есть ли у вас возможность предоставить им этот рост? Понабирают амбициозных, а потом удивляются, почему те уходят через год. Потому что с амбициозными и работать нужно по-другому, и условия другие предлагать. Это тяжело.
2. Чем старше человек, тем хуже и медленнее он работает. Они просто не умеют рвать, метать, быстро принимать решения, быть активными и проактивными.
Как бы да. Не поспоришь. Физиологию никуда не денешь. Но, боги мои, сколько я видела амебных тридцатилетних и двадцатилетних. Им ничего не надо, им ничего не интересно, они борются за каждую минуту рабочего времени, чтобы, не дай бог, не пересидеть лишку. В любое свободное время они в телефонах. А если не в телефонах, то у них семья, жена, которая требует внимания, сериалы, игры и вообще свои дела. Выйти поработать в выходной? Вы чтоооооо! Это же мой законный выходной.
И сколько я видела кипящих, горящих, бегущих сорокалетних. Пятидесятилетних, которые шарят в новых технологиях лучше нас с вами вместе взятых. Крутых переговорщиков. Менеджеров, обожающих командировки.
Здесь только лично проверять. Смотреть в глаза, наводить справки, изучать соцсети, задавать нужные вопросы, давать тестовые задания.
3. Сорокалетние вряд ли найдут общий язык с молодым коллективом.
ВОЗ объявило возраст молодости до 44 лет. Вслушайтесь, 40 — это еще молодость! И я с этим категорически согласна. В коммуникациях сорокалетние будут посильнее молодежи. Потому что они учились общаться с самыми разными людьми — от бандитов в конце прошлого века до своих собственных детей, которые банчат крипту. Потому что родители не научили их «ты никому ничего не должен», а, напротив, учили, что подход нужно находить к каждому.
Знаю и вижу, что среди молодежи больше активных, современных, продуктивных. Что после 40 уже хочется больше быть с семьей или заниматься скрапбукингом, а людям после 50 иногда сложно постичь тонкости специальных программ, освоить новый инструмент или изучить какое-то направление.
Но! Сужая таким образом воронку кандидатов, вы можете потерять истинные бриллианты. Среди сорокалетних-пятидесятилетних очень много достойных сотрудников. Пусть ваш рекрутер потратит больше времени, даст тестовое задание, но все-таки расширит возрастные рамки кандидатов.
Если из 100 молодых вы можете отобрать себе 10 хороших ребят, то из 100 взрослых их может быть 5–6. Но разве это плохая конверсия?
Или вот вам еще вариант. Дать задание менеджеру по подбору персонала предлагать людей старше желаемых возрастных рамок только с тем условием, что он звезда, прекрасен и прошел тест на скорость мышления и реакции.
Хотя бы так.
И да, меня тоже бесят кандидаты, которые не используют вотсап, а только электронную почту и не отвечают на звонки после 19:00, потому что рассада. А еще выглядят как бабушки в 45 и не хотят изучать что-то новое. Но это совсем другая история для другого текста.
К сожалению, работодатели часто остаются во власти комплексов. Подтверждением этого служит откровенная колонка прекрасной женщины, которая в свои сорок с небольшим попыталась найти работу, указав возраст в анкете. Попасть на собеседования она смогла, лишь когда скрыла из опросника этот пункт.
Также у работодателей сложное отношение к кандидатам с детьми.