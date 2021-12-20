Как врач, юрист и экс-полицейский меняют профессию в необычной школе для программистов — НГС побывал там

С программированием я был знаком с институтских времен (первое высшее образование техническое). Написание кода превратилось в хобби, когда стал работать юристом — помогало вечером отдохнуть от юридических дел и отвлечься от проблем клиентов. В Школу решил пойти по двум причинам: совершенно новая концепция образовательного процесса (для меня) и отсутствие платы за обучение. После первой недели обучения стало очевидно, что самостоятельно мне понадобилось бы не меньше месяца, чтобы узнать всё то, что я узнал за неделю на «бассейне» (месячный курс вступительных тестовых заданий. — Прим. ред.).

Мне нравится сам процесс написания кода, решение каких-то сложных задач, получения новых знаний. Утром просыпаюсь и чувствую себя счастливым, так как занимаюсь делом, которое приносит удовольствие. Обучение проходит достаточно интенсивно: 5 дней в неделю я нахожусь в Школе, а на выходные езжу в Омск, откуда я переехал в Новосибирск на время обучения. Мой день начинается в 06:30 утра, умываюсь, готовлю завтрак, ем и к 07:30 прихожу в Школу, занимаюсь до 12:30, ухожу на час на обед и дальше занимаюсь до 20 часов. В среднем в день получается не менее 10 часов занятий. О том, чтобы параллельно работать, не может быть и речи, времени не хватает даже на бытовые дела. Для того, чтобы без проблем обучаться, не задумываясь о работе, пришлось продать автомобиль — этих денег, по моим подсчетам, хватит на 14 месяцев. Поэтому рассчитываю найти работу в этой сфере не позже чем через год.

Сергей, 28 лет, работал в уголовном розыске

Последние несколько лет я работал в полиции, 4 года являлся сотрудником уголовного розыска. Со временем пришло разочарование в профессии. О смене рода деятельности я задумался около года назад. В том числе рассматривал для себя IT, считая данную сферу интересной и перспективной. Однако было непонятно, с чего начать. Я случайно увидел рекламу Школы, прочитал о ней, затем прошел отбор и получил приглашение на участие в отборочном интенсиве. Решение уволиться далось мне несложно, меня поддержала моя девушка. Родители восприняли мое решение как смелое и внезапное, их я поставил уже перед фактом. Сейчас я не работаю, а обучению уделяю около 8 часов в день, прихожу сюда 5–6 раз в неделю.



Здесь я познакомился со множеством ребят различного возраста и уровня подготовки. Общение внутри комьюнити очень помогает в процессе, без взаимопомощи никуда. С программированием я познакомился уже в самой Школе на интенсиве. Благодаря моему усердию и peer-to-peer я успешно прошел на основной этап. Обучение действительно кажется очень сложным, однако «терпение и труд всё перетрут». Планирую проходить всю программу в ускоренном темпе, чтобы быстрее выйти на стажировку и получить заветное предложение от работодателя.

