Как врач, юрист и экс-полицейский меняют профессию в необычной школе для программистов — НГС побывал там

Шутки про высокие зарплаты в IT-сфере — уже давно не шутки. Мы разговаривали с UX/UI-дизайнером, который получает 300 тысяч в месяц. Но как прийти к этим самым профессиям? Автор НГС побывала в «Школе 21» — это проект 2ГИС и Сбербанка, — где бесплатно и 24/7 подготавливают будущих программистов. А три ученика, жизнь которых никак не связана с IT, согласились рассказать о том, насколько легко войти в одну из самых прибыльных сфер.
Отзывов о «Школе 21» именно в Новосибирске не очень много — первый набор учеников прошел осенью 2021 года. До этого программа работала в Казани и Москве. Школа направлена на обучение людей с любым уровнем знаний и любых профессий, даже далеких от мира IT и прочих современных технологий.
По задумке, здесь нет учителей, а ученики (пиры) взаимодействуют друг с другом, и в процессе этого происходит обучение. Такая система называется peer-to-peer, или «равный равному». Именно из-за такой особенности изучения материала многие ученики отсеиваются даже после успешного прохождения основного отбора. Метод обучения действительно подходит не всем, а только тем, кто способен на самообучение и не нуждается в более опытном наставнике. Другим минусом ученики кампуса назвали «сырую» платформу, на которой время от времени возникают ошибки разного рода — от простых недоделок до тех, которые реально мешают обучению. Впрочем, по словам самих учеников, с ними постоянно на связи находятся опытные комьюнити-менеджеры, которые помогают с решением любых проблем. А специалисты со временем устраняют все недостатки платформы.
Много вопросов возникает и по поводу документа, подтверждающего прохождение курса. Один из гостей экскурсии (на которой оказался и автор НГС) спросил, насколько такой сертификат будет котироваться в компаниях, которые не знают, что такое «Школа 21». Сами организаторы признают, что в современном мире диплом интересует далеко не все компании, а вот приобретенный опыт, напротив, становится решающим фактором. Впрочем, сертификат становится частью портфолио и в совокупности с проходимой стажировкой добавляет вес резюме. Но есть потенциальные ученики, которых такой расклад не устраивает. Важно: многие материалы, необходимые для обучения, написаны на английском языке, поэтому, если ваш уровень знания языка не очень высок, будут явные неудобства.
Из плюсов учащиеся называют удобное расположение кампуса — он занимает три этажа в здании на площади Карла Маркса, где расположен головной офис 2ГИС. Учебные аудитории типа open space выглядят достаточно атмосферно и сразу настраивают на работу. Этому способствует и вид за окном. На каждом этаже кампуса для учащихся есть отдельные кухни, комнаты отдыха и даже душ. Организаторы шутят, что кампус построен таким образом, что в нем можно жить и спокойно учиться. К «Макбукам» тоже привыкают не сразу, но спустя время работа за ними все-таки становится комфортной. У каждого ученика существует своя учетная запись, которая не привязана к определенному компьютеру. Поэтому в зависимости от настроения ученик может выбрать любой компьютер на любом этаже — есть места, где приятно посидеть перед закатом и позаниматься вместе с восходящим солнцем. А есть уголки, где всегда царит темнота.
Во всех помещениях установлены камеры для обеспечения безопасности учеников. Внутри кампуса на время пандемии все ученики должны соблюдать масочный режим. Просто так из Школы не выгоняют, но есть свод правил, которые нужно соблюдать. Например, на столах должен оставаться только «Макбук» и тетрадь для записей, а вот свои ноутбуки ставить нельзя — в одном из кампусов ученик случайно при открытии крышки ноутбука повредил экран «мака». За любые проступки ученика могут отправить протирать столы и экраны компьютеров. Например, за то, что ученик спустил маску на подбородок или поставил какую-либо жидкость на стол. А «пенальти» дают за нарушение правил, например, если ты не заблокировал компьютер после окончания работы.
О своем пути рассказали ученики Школы, сфера деятельности которых до начала обучения никак не была связана с программированием. Как они попали на обучение, чем занимаются и как проходят их дни — в трех коротких историях.
Роман, 31 год, сначала делает операции, а потом идет программировать
На данный момент я работаю врачом в городской больнице. По специальности работаю уже 8 лет, выполняя операции любой сложности. Моя специальность называется «врач — травматолог-ортопед», хотя мне все-таки больше нравится травматология — люблю чинить всё, что ломается. Многое в экстренной медицинской помощи меня не устраивает, да и в моей профессии очень много негатива, ведь любая травма — это боль и страдания. К сожалению, в этой сфере средний срок профессионального выгорания приблизительно равен 5 годам. Еще со школы я старался найти какое-либо увлечение по душе: играл в компьютерные игры, занимался предпринимательством, изучал электронику и паял микросхемы, изучал «сайтостроение». С детства для меня сформировался стереотип: чтобы стать программистом, нужно им родиться. Однако с развитием соцсетей, изучением зарубежной культуры, расширением мировоззрения, мне стало понятно, что программистом можно стать. И теперь это мое новое увлечение.
2 года назад я решил погрузиться в мир веб-программирования и купил обучающий курс. Это дало мне определенность, что изучать дальше. Но курса было недостаточно, и я продолжал искать. Так мне попалась реклама Школы. Я изучил отзывы, обзоры, смотрел влоги студентов, а затем посоветовался с женой, специально перенес отпуск — и вот я тут. Решиться на этот шаг было не очень трудно, ведь не зря же говорят: «Отдых — это смена деятельности».
Отборочный интенсив — очень крутое испытание! Это 26 дней мозгового штурма, общения и кодинга. Уже на интенсиве становится понятным, как проходит обучение. Задания построены от простого к сложному. Сидишь, решаешь задачу, сталкиваешься с неизвестным, гуглишь, спрашиваешь соседа справа, потом слева, встаешь, идешь и находишь студента, который знает решение, слушаешь его, возвращаешься, реализуешь свое решение с полученными знаниями, двигаешься дальше по заданию. Затем к тебе подходит другой студент, и ты объясняешь ему то, что узнал совсем недавно — закрепляешь усвоенный материал.
Кампус для студентов открыт всё время, поэтому порой мой день может выглядеть так: сначала работа, а это несколько операций (допустим, блокируемый интрамедуллярный остеосинтез перелома бедренной кости гамма-стержнем под контролем электронно-оптического преобразователя), затем меня ждет ужасающее количество бумажной работы и дублирование всего этого в медицинскую программу. Потом на машине еду в кампус, сдаю групповой проект под кодинг и живое общение. После этого дома меня ждут бытовые дела, общение с семьей, обязательное прочтение сказки дочери перед сном, планирование следующего дня. В последнее время на меня свалился еще и ремонт в квартире, поэтому не всегда могу приехать в школу, благо есть возможность удаленного обучения. Постоянно приходится сталкиваться с препятствиями в решении заданий, иногда присутствует ощущение, напоминающее фрустрацию. Поэтому не могу сказать, что обучение проходит легко.
Никита, продал машину, чтобы не работать и уделять все время обучению
Решение о смене деятельности пришло не одномоментно. Началось все с наступления ковидных времен, когда на карантине появилось больше свободного времени, в том числе и на хобби, чем являлось для меня программирование. Ковид не прекращался, доходы от основного вида деятельности (юридическая фирма) с каждым месяцем становились все меньше. Стало очевидно, что фирму нужно закрывать. К этому времени я подсознательно ощущал, что чем-либо другим, кроме написания кода, заниматься не хочу. Примерно через неделю после закрытия фирмы, знакомый рассказал про существование Школы. Недолго думая, с мыслью «будь что будет» я заполнил все необходимые формы, прошел онлайн-тест и стал ждать. Родные и близкие отнеслись к моему решению неблагоприятно, не могли понять, зачем мне это нужно, отговаривали.
С программированием я был знаком с институтских времен (первое высшее образование техническое). Написание кода превратилось в хобби, когда стал работать юристом — помогало вечером отдохнуть от юридических дел и отвлечься от проблем клиентов. В Школу решил пойти по двум причинам: совершенно новая концепция образовательного процесса (для меня) и отсутствие платы за обучение. После первой недели обучения стало очевидно, что самостоятельно мне понадобилось бы не меньше месяца, чтобы узнать всё то, что я узнал за неделю на «бассейне» (месячный курс вступительных тестовых заданий. — Прим. ред.).
Мне нравится сам процесс написания кода, решение каких-то сложных задач, получения новых знаний. Утром просыпаюсь и чувствую себя счастливым, так как занимаюсь делом, которое приносит удовольствие. Обучение проходит достаточно интенсивно: 5 дней в неделю я нахожусь в Школе, а на выходные езжу в Омск, откуда я переехал в Новосибирск на время обучения. Мой день начинается в 06:30 утра, умываюсь, готовлю завтрак, ем и к 07:30 прихожу в Школу, занимаюсь до 12:30, ухожу на час на обед и дальше занимаюсь до 20 часов. В среднем в день получается не менее 10 часов занятий. О том, чтобы параллельно работать, не может быть и речи, времени не хватает даже на бытовые дела. Для того, чтобы без проблем обучаться, не задумываясь о работе, пришлось продать автомобиль — этих денег, по моим подсчетам, хватит на 14 месяцев. Поэтому рассчитываю найти работу в этой сфере не позже чем через год.
Сергей, 28 лет, работал в уголовном розыске
Последние несколько лет я работал в полиции, 4 года являлся сотрудником уголовного розыска. Со временем пришло разочарование в профессии. О смене рода деятельности я задумался около года назад. В том числе рассматривал для себя IT, считая данную сферу интересной и перспективной. Однако было непонятно, с чего начать. Я случайно увидел рекламу Школы, прочитал о ней, затем прошел отбор и получил приглашение на участие в отборочном интенсиве. Решение уволиться далось мне несложно, меня поддержала моя девушка. Родители восприняли мое решение как смелое и внезапное, их я поставил уже перед фактом. Сейчас я не работаю, а обучению уделяю около 8 часов в день, прихожу сюда 5–6 раз в неделю.
Здесь я познакомился со множеством ребят различного возраста и уровня подготовки. Общение внутри комьюнити очень помогает в процессе, без взаимопомощи никуда. С программированием я познакомился уже в самой Школе на интенсиве. Благодаря моему усердию и peer-to-peer я успешно прошел на основной этап. Обучение действительно кажется очень сложным, однако «терпение и труд всё перетрут». Планирую проходить всю программу в ускоренном темпе, чтобы быстрее выйти на стажировку и получить заветное предложение от работодателя.
Профессия программиста уже давно ассоциируется с высокими зарплатами. Корреспондент НГС Алина Каур поговорила с новосибирцем Алексеем Сухоруковым, который руководит кадровым агентством по подбору IT-специалистов. Он рассказал, почему айтишники много зарабатывают, стоит ли таким специалистам переезжать из Новосибирска в Москву или за границу и как пандемия повлияла на зарплаты.