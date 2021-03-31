Сбербанк и 2ГИС открыли бесплатную школу для взрослых. Выпускники смогут зарабатывать по 300 тысяч рублей

Сбербанк и 2ГИС открыли бесплатную школу для программистов в Новосибирске
30 марта Сбербанк и компания 2ГИС (которую недавно купил Сбер) объявили о начале приема заявок в «Школу 21» — учебное заведение нового типа, выпускники которого смогут претендовать на зарплаты, в разы превышающие средний уровень доходов в Новосибирской области. Но поступить туда суждено далеко не всем — в школе ждут конкурса больше 100 человек на место. Чем отличается «Школа 21», кто и как там сможет учиться и другие интересные детали нового проекта — в материале Стаса Соколова.
Что за необычная школа без учителей и графика занятий
«Школа 21» — это проект Сбера. Она существует уже третий год, и у нее сейчас работают два отделения — в Москве и Казани. Это не какие-то ускоренные курсы — для того чтобы пройти 21 ступень обучения, обычно нужно два года. «Обычно» потому, что, как говорит руководитель «Школы» Светлана Инфимовская, в учебном заведении нет жесткого графика занятий, теоретически ее можно закончить гораздо раньше или ощутимо позже.
Собственно, в ней нет ничего, с чем принято ассоциировать учебное заведение — аудиторий, преподавателей, лекций и
Директор новосибирской «Школы 21» Иван Чубченко считает, что принципиальное отличие «Школы» от обычных учебных заведений, которые просто учат программированию, состоит в том, что ученики здесь просто вынуждены вступать в коммуникации друг с другом, учиться работать в команде, что очень важно для реальной работы, и чему невозможно научиться самому, просто овладев каким-то языком программирования. По этой же причине занятия в школе будут очными. Светлана Инфимовская говорит, что вынужденный перевод занятий в онлайн во время острой фазы пандемии отрицательно сказался на скорости освоения материала.
Ещё одной необычной особенностью работы учебного заведения станет отсутствие фиксированного во времени расписания. В распоряжении учеников будут учебные залы с компьютерами, открытые круглосуточно и работающие без выходных.
— В Москве и Казани нормальная ситуация, когда в новогоднюю ночь в классах люди, и они работают — просто потому, что им интересно этим заниматься, — говорит Иван Чубченко.
Это обстоятельство делает возможным принять в школу больше людей, чем в ней есть рабочих мест. Кто-то будет приходить пораньше с утра, кто-то только к вечеру. Тем более что по практике действующих школ треть студентов вынуждены сочетать учебу с работой.
Кого возьмут в бесплатную школу для программистов
Возраст, образование и степень начальной подготовки не будут играть при поступлении значения, обещает Светлана Инфимовская. Возраст студентов сейчас начинается с 17 лет, а самому старшему — 64 года. И лишь половина из них имели до поступления какое-то естественно-научное или инженерное образование, многие пришли из профессий, которые никак не связаны ни с программированием, ни с математикой. Есть и примеры возвращения. Инфимовская рассказала о студенте, который когда-то изучал математику и программирование, но последнюю программу писал 30 лет назад, а после работал на управленческих позициях.
— По его словам, он хотел просто испытать себя, пройдя «бассейн» (месячный курс вступительных тестовых заданий. —
Ну и самое неожиданное — обучение в школе будет бесплатным (стипендия, правда, не предусмотрена), а для иногородних студентов даже приготовлено какое-то количество мест в общежитии.
Вот только примут далеко не всех. Соискателям придется пройти несколько ступеней отбора. Оставив заявку на сайте школы, соискатель должен будет выполнить несколько тестов (в виде онлайн-игр), которые должны помочь понять, есть ли у соискателя в принципе склонности к программированию. Тем, кто справится с предложенными заданиями, понадобится объяснить во время видеоинтервью, для чего собственно ему нужно это образование. Последний, самый сложный этап — так называемый «бассейн» — месячный интенсив, в течение которого соискателям придется самим учиться и решать поставленные задачи.
Конкурс во время последнего набора в казанском отделении школы составил 120 заявок на одно место. Не всем удается и закончить обучение, часть принятых студентов отсеивается просто потому, что оказывается не в состоянии заниматься самостоятельно с необходимой интенсивностью. И это тоже один из навыков, которому должна научить школа — работодателю нужен специалист, который может взять крупный объем работы и принести готовый продукт (или какую-то его часть) так, чтобы его не нужно было контролировать и подгонять.
На какие зарплаты смогут претендовать выпускники
После года обучения студенты отправятся на стажировку (место они также должны найти себе сами) и, в принципе, на этом уровне знаний люди смогут найти себе реальную работу, считает Иван Чубченко. При отсутствии какого-то профильного опыта или образования в этой сфере, такой сотрудник может смело претендовать на зарплату в 40–60 тыс. рублей.
Те же, кто закончит весь курс, должны стать готовыми к работе специалистами, чьи доходы будут зависеть от наличия сопряженных навыков и знаний. Инфимовская говорит, что в короткой истории школы есть примеры, когда выпускников забирали крупные компании на оклады в 150, 200 и даже 300 тыс. рублей. Правда, в таких случаях шла речь о математиках или программистах с некоторым опытом, которым «Школа» позволила просто «прокачать скиллы».
Зачем это Сберу и 2ГИС и где еще можно научиться программированию
«Школа 21» довольно затратный проект — 2ГИС, например, выделит для неё целых три этажа в бизнес-центре «Сан Сити» (компания в разное время скупила половину помещений в этой офисной башне). На вопрос, зачем это надо Сберу и 2ГИС, представители компаний отвечают в таком ключе, что это, дескать, социальный, благотворительный проект.
При этом и в банке, и в картографическом сервисе признают, что чувствуют все более острый дефицит IT-специалистов. Во-первых, это в принципе непростое ремесло, требующее совершенно особенного склада ума, во-вторых, даже обладающему таким складом ума человеку нужно много учиться, прежде чем он будет представлять на рынке труда какую-то ценность.
Сейчас программированию учат (помимо профильных специальностей вузов) в основном на платных курсах, которые не всем по карману. Например, полная программа «Яндекс.Практикум» (10 месяцев) стоит в Новосибирске 216 тыс. рублей (если оплатить её сразу) или 14 тыс. рублей за каждый месяц обучения. Школа Geek Brains предлагает целый набор курсов с тарифом 7490 рублей в месяц (оплату, правда, в школе обещают начинать брать только с седьмого месяца обучения). «Компьютерная академия Шаг» предлагает несколько больших курсов от 2,5 до 3,5 года с месячной стоимостью от 5659 рублей.
Собственная бесплатная, но предъявляющая высокие требования уже на стадии приема, школа позволит Сберу собирать, что называется, «интеллектуальные сливки», вне зависимости от наличия у этих людей финансовых возможностей для обучения. Это позволяет получить в качестве будущих сотрудников людей, которые в других обстоятельствах в принципе не могли бы претендовать на такие вакансии.
В 2ГИС говорят, что количество вакансий в ИТ-отрасли увеличилось в 2020 году более чем на 17% и продолжает расти. Что же касается зарплат, то здесь, конечно, всё очень сильно зависит от специализации, конкретных навыков и уровня задач, которые будет должен решать сотрудник. Так, на сайте HeadHunter в Новосибирске есть вакансии с зарплатой и 25 тыс. рублей (PHP-программист), и 70, и 180 тыс. рублей.
Преимущество IT-сферы в том, что знания и навыки в ней довольно универсальны. Человек, достигший определенного уровня, может быть востребован не только по всей России, но и глобально. Отчасти именно в этом причина дефицита сотрудников на российском рынке. При готовности к переезду опытный специалист может найти работу в других странах, что заставляет работодателей ориентироваться в большей степени именно на этот — мировой уровень, а не на среднюю зарплату в регионе.
Обучение в школе не будет означать обязательств отработать в структурах Сбера, однако в банке говорят, что готовы будут принять выпускников как в сам банк, так и в свои многочисленные сервисы. Например, в апреле на новосибирский рынок выходит служба доставки продуктов «Самокат», совладельцем которой с весны прошлого года является Сбер. В основе этого и любых подобных ему сервисов лежат IT-решения, работа которых невозможна без квалифицированных программистов.