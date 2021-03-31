Сбербанк и 2ГИС открыли бесплатную школу для взрослых. Выпускники смогут зарабатывать по 300 тысяч рублей

Собственная бесплатная, но предъявляющая высокие требования уже на стадии приема, школа позволит Сберу собирать, что называется, «интеллектуальные сливки», вне зависимости от наличия у этих людей финансовых возможностей для обучения. Это позволяет получить в качестве будущих сотрудников людей, которые в других обстоятельствах в принципе не могли бы претендовать на такие вакансии.



В 2ГИС говорят, что количество вакансий в ИТ-отрасли увеличилось в 2020 году более чем на 17% и продолжает расти. Что же касается зарплат, то здесь, конечно, всё очень сильно зависит от специализации, конкретных навыков и уровня задач, которые будет должен решать сотрудник. Так, на сайте HeadHunter в Новосибирске есть вакансии с зарплатой и 25 тыс. рублей (PHP-программист), и 70, и 180 тыс. рублей.



Преимущество IT-сферы в том, что знания и навыки в ней довольно универсальны. Человек, достигший определенного уровня, может быть востребован не только по всей России, но и глобально. Отчасти именно в этом причина дефицита сотрудников на российском рынке. При готовности к переезду опытный специалист может найти работу в других странах, что заставляет работодателей ориентироваться в большей степени именно на этот — мировой уровень, а не на среднюю зарплату в регионе.



Обучение в школе не будет означать обязательств отработать в структурах Сбера, однако в банке говорят, что готовы будут принять выпускников как в сам банк, так и в свои многочисленные сервисы. Например, в апреле на новосибирский рынок выходит служба доставки продуктов «Самокат», совладельцем которой с весны прошлого года является Сбер. В основе этого и любых подобных ему сервисов лежат IT-решения, работа которых невозможна без квалифицированных программистов.

