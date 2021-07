Говорят, девушки идут в IT-сферу, чтобы найти умного мужа с хорошей зарплатой? Колонка 26-летней айтишницы

Конечно, со мной поспорят и скажут, что из-за этого о девушках может сложиться неправильное впечатление. Но я не хочу так узко мыслить. В IT сейчас очень большая нехватка кадров. Особенно средних позиций. Думаю, что просто не стоит горланить и осуждать каждую, что, мол, пришла в IT за мужем, что у нее была такая цель. Поменьше внимания обращать на такие вещи. Как и девушкам, которые искренне любят эту сферу и хотят кодить, а их останавливают такие глупые стереотипы и страх осуждения. Бороться со стереотипами очень просто — не осуждать, если такие люди реально попадутся. И не думать так узколобо. Но я бы не стала рекламировать IT с позиции: «Вы не только получите крутую профессию, но и мужа себе найдете» — это уж совсем перебор.