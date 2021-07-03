Говорят, девушки идут в IT-сферу, чтобы найти умного мужа с хорошей зарплатой? Колонка 26-летней айтишницы

Я очень много слышала про стереотипы о женщинах в IT. В частности, что из девушек получаются плохие сисадмины, программисты, аналитики и так далее. В основном нормально относятся только к тем, кто занимается версткой, frontend-разработкой и прочее. Такие стереотипы я слышала в основном от родителей и учеников, которые, очевидно, поначалу не очень доверяют девушке-преподавателю, обучающей программированию.



Отношусь к этому со смехом, потому что на самом деле, как показывает моя личная практика, ограничений для девушек конкретно в IT нет никаких. Именно девушки, как правило, очень усердны и готовы выполнять много рутинной, иногда нудной работы. Очень часто именно девочки осваивают программу за более короткий срок. Но вместе с тем желающих изучать то же программирование девушек не так уж и много. И многих останавливает то, что это сложно, много математики и так далее. Особенно в молодом возрасте. А в программировании такого очень много, особенно на позиции middle-разработчика.

С точки зрения коммуникации девушкам легче объяснить свою позицию, легче наладить контакт в команде. И, как по мне, это очень важное качество для современного программиста. Время, когда эта область была только для хикканов (тот, кто избегает общения с людьми и безвылазно сидит дома, раньше это было шутливым стереотипом о программистах. — Прим. ред.) уже давно прошло. Я думаю, что девушкам в этой области тяжело, как и мужчинам. У меня есть подруги, которые работают в IT-компаниях, коллеги, которые работали или сейчас работают разработчиками в игровой индустрии, в компаниях по разработке ПО. И они вполне успешно занимают свои должности. В том числе работают аналитиками. И вполне довольны, никто не планирует сменить деятельность, перегораний — минимум.