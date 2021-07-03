Говорят, девушки идут в IT-сферу, чтобы найти умного мужа с хорошей зарплатой? Колонка 26-летней айтишницы

Новосибирская программистка развеяла стереотипы о женщинах в IT
Казалось бы, в
Сейчас я работаю в IT-школе, преподаю веб-разработки и язык программирования Python. Также я занимаюсь веб-разработкой в целом, создаю сайты. За 7 лет практики реализовала несколько крупных проектов, в том числе связанных с дизайном. Сейчас занимаюсь разработкой собственного образовательного портала. Мне 26 лет.
Путь в IT
С детства увлекалась компьютерами. Поначалу графикой — я понимала, как надо делать и с помощью каких инструментов. У меня была сильная тяга к работе с ПК, но родители в меня не верили и не отдали на курсы программирования. А я и не знала о них.
В старших классах базово изучала программирование, но из-за специфики школы мало тогда что понимала, кроме верстки (создание сайтов на чистом html в то время). В более взрослом возрасте мне предложили начать учить языки, поскольку, несмотря на неудачный опыт ранее, всё было отлично с логикой. Это, на мой взгляд, самая важная черта в изучении программирования. За полтора месяца мне удалось освоить основы программирования своими силами. Этих знаний хватило, чтобы начать писать небольшие программы.
Два года назад я поняла, что хочу именно программировать. Сфера очень разнообразная, а я давно хочу делать игры. Поняла, что есть хорошие перспективы, поскольку моей обучаемости и понимания хватает, чтобы изучать код глубоко.
Хикканы больше ни при чём
Я очень много слышала про стереотипы о женщинах в IT. В частности, что из девушек получаются плохие сисадмины, программисты, аналитики и так далее. В основном нормально относятся только к тем, кто занимается версткой, frontend-разработкой и прочее. Такие стереотипы я слышала в основном от родителей и учеников, которые, очевидно, поначалу не очень доверяют девушке-преподавателю, обучающей программированию.
Отношусь к этому со смехом, потому что на самом деле, как показывает моя личная практика, ограничений для девушек конкретно в IT нет никаких. Именно девушки, как правило, очень усердны и готовы выполнять много рутинной, иногда нудной работы. Очень часто именно девочки осваивают программу за более короткий срок. Но вместе с тем желающих изучать то же программирование девушек не так уж и много. И многих останавливает то, что это сложно, много математики и так далее. Особенно в молодом возрасте. А в программировании такого очень много, особенно на позиции middle-разработчика.
С точки зрения коммуникации девушкам легче объяснить свою позицию, легче наладить контакт в команде. И, как по мне, это очень важное качество для современного программиста. Время, когда эта область была только для хикканов (тот, кто избегает общения с людьми и безвылазно сидит дома, раньше это было шутливым стереотипом о программистах. — Прим. ред.) уже давно прошло. Я думаю, что девушкам в этой области тяжело, как и мужчинам. У меня есть подруги, которые работают в IT-компаниях, коллеги, которые работали или сейчас работают разработчиками в игровой индустрии, в компаниях по разработке ПО. И они вполне успешно занимают свои должности. В том числе работают аналитиками. И вполне довольны, никто не планирует сменить деятельность, перегораний — минимум.
На учебе я не сталкиваюсь с какими-то стереотипами в отношении девушек, наоборот, я и некоторые мои сокурсницы часто гораздо сильнее парней в программировании либо на том же уровне. Думаю, что любому человеку, независимо от пола, надо приложить хоть какое-то усилие, чтобы занять хорошую позицию. Получить не поверхностные знания, чтобы просто попасть в сферу, а реально потеть, стараться углубиться в тему, не апеллировать к полу или «сторонним признакам», а стараться всё-таки показывать свой опыт и знания. Тогда и позиция будет соответствующая.
Откуда берутся стереотипы?
Я думаю, что это старшее поколение программистов и людей в целом: 35+ и те, кто очень плотно слушает их. Читала статью про то, как в одном из технических вузов преподаватели очень предвзято относятся к девушкам в программировании. И в целом понятно, почему так. То поколение воспитывалось на совершенно других позициях в отношении программирования и в той среде, где программировать — это был удел элиты. Очень высокий порог вхождения, мало информации, сама сфера IT не была таким масштабным бизнесом. Отсюда и предвзятость к девушкам. Примерно как в области физики или химии (это тоже нередко встречается). Сейчас с этим гораздо лучше, по-моему, общество более толерантно относится к девушкам в любой профессии, где нет вреда здоровью.
Мой муж — айтишник. Я не искала его специально, просто вышло так, что сфера, связанная с IT, стала объединяющей для нас. В принципе я могу понять, почему говорят, что в IT за мужем идут. Потому что зарплаты высокие, работа не пыльная, еще и муж будет умный. Кто же не захочет? Это как лет 20 назад все искали юристов или экономистов. А еще 20 лет назад искали обязательно военных. Понимаете, к чему я веду, да? Появляется популярная отрасль, и закоснелые люди начинают говорить, мол, мужика себе там можно найти. Может, когда-то так и было. Сейчас не думаю, что это главное.
Стоит ли идти в IT-сферу, чтобы найти там мужа?
IT всё еще остается сложной сферой. Здесь много всего надо изучать, чтобы остаться на позиции. Если ты бесполезен, то не важно, какой у тебя пол или зачем ты пришел сюда. Хотя наверняка есть такие, кто ищет себе пару в этой сфере. Стоит ли целенаправленно туда идти? Ну если сильно приспичило, то почему это плохо? Я не стану отговаривать кого-то от такой цели. В конце концов, если в IT-компанию придет девушка со средним скиллом (навыком), займет позицию среднестатистического кодера (программист, специализирующийся на кодировании), а изначально будет искать себе мужа в IT, потому что ей айтишники и их типажи нравятся больше, чем чьи-либо еще, — то почему нет? Неужели не найдется парня, который будет рад такой девушке, которая не только супругой станет, но еще и сможет с ним разговаривать на общие темы? По мне, это здорово.
Конечно, со мной поспорят и скажут, что из-за этого о девушках может сложиться неправильное впечатление. Но я не хочу так узко мыслить. В IT сейчас очень большая нехватка кадров. Особенно средних позиций. Думаю, что просто не стоит горланить и осуждать каждую, что, мол, пришла в IT за мужем, что у нее была такая цель. Поменьше внимания обращать на такие вещи. Как и девушкам, которые искренне любят эту сферу и хотят кодить, а их останавливают такие глупые стереотипы и страх осуждения. Бороться со стереотипами очень просто — не осуждать, если такие люди реально попадутся. И не думать так узколобо. Но я бы не стала рекламировать IT с позиции: «Вы не только получите крутую профессию, но и мужа себе найдете» — это уж совсем перебор.
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