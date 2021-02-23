Многодетная сибирячка требует от Skillbox расторгнуть кредит на 140 тысяч — она хотела стать СММщиком

Жительница Новосибирска требует от Skillbox расторгнуть кредит на 140 тысяч
Сибирячка случайно оформила кредит в 180 тысяч рублей, чтобы выучиться на специалиста по соцсетям. Женщина утверждает, что думала — это рассрочка, от которой можно в любой момент отказаться. Когда она поняла, что теперь за обучение обязательно придется платить, но уже банку и с процентами, то решила вернуть деньги. В компании Skillbox сначала заявили, что готовы вернуть только 30%, несмотря на то что онлайн-курсом жительница Новосибирска практически не пользовалась. Корреспондент НГС поговорила с сибирячкой, изучила условия компании и узнала у юриста, что делать, если ты передумал учиться, а деньги уже заплатил.
«Сама не знаю, что на меня нашло»
У Юлии трое детей, и, чтобы не отрываться от семьи, она решила получить популярную профессию и работать удаленно.
— Я по глупости оставила свои контактные данные на сервисе обучения Skillbox. Мне позвонил молодой человек, представился, завел разговор об их платформе обучения. Я и глазом моргнуть не успела, как он меня подписал на онлайн-курс стоимостью в 180 тысяч рублей, в кредит. Сама не знаю, что на меня нашло. Менеджер говорил, что это не кредит будет, а рассрочка. Я подумала — не понравится, перестану платить и всё. А оказалось, что это кредит, — утверждает Юлия, читательница НГС. — Менеджер сам всё оформил. Мне нужно было только сказать код из СМС-сообщения.
Женщина предоставила в редакцию подтверждающие банковские документы. Стоимость курса — 141 тысяча рублей, а вместе с процентами за три года она должна была выплатить банку почти 180 тысяч. При этом договор на оказание услуг Юлия до сих пор не получила, хотя доступ к ресурсу ей дали.
— Я зашла посмотреть, что мне продали-то? А продали мне курс из видео по
«Мы вернем деньги»
В компании Skillbox на официальный запрос НГС пояснили, что люди самостоятельно оформляют на себя кредиты — без какого-либо давления со стороны их сотрудников.
— В этом случае студентка решила оформить кредит через банк. Договор можно расторгнуть в любой момент со стороны студента, — утверждают в Skillbox — Если студент учился и передумал — мы вернем деньги. Даже если материал не был использован.
На вопрос, почему они готовы вернуть только 30% стоимости курса, в компании не ответили.
Юрист Константин Зиновьев объяснил, что клиентка имеет право вернуть деньги.
— Здесь речь идет о договоре возмездного оказания услуг. И по Гражданскому кодексу договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению заказчика. Но обязательна оплата тех услуг, которые уже были оказаны. Нужно написать заявление. Если компания не захочет в добровольном порядке расторгать договор, то тогда нужно будет обратиться с иском в суд, — советует юрист.
После того как редакция обратилась за комментариями в Skillbox, с Юлией связался менеджер компании и пообещал, что деньги вернут в полном объеме через 12 рабочих дней.
В начале февраля НГС рассказывал, как жительница Новосибирска пострадала от действий телефонных мошенников, которые оформили на нее кредит на 500 тысяч, а затем сняли все деньги со счета. Вот схема, как это произошло (теперь банк отказывается отменять операцию).