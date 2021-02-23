Многодетная сибирячка требует от Skillbox расторгнуть кредит на 140 тысяч — она хотела стать СММщиком

«Сама не знаю, что на меня нашло»

У Юлии трое детей, и, чтобы не отрываться от семьи, она решила получить популярную профессию и работать удаленно.

— Я по глупости оставила свои контактные данные на сервисе обучения Skillbox. Мне позвонил молодой человек, представился, завел разговор об их платформе обучения. Я и глазом моргнуть не успела, как он меня подписал на онлайн-курс стоимостью в 180 тысяч рублей, в кредит. Сама не знаю, что на меня нашло. Менеджер говорил, что это не кредит будет, а рассрочка. Я подумала — не понравится, перестану платить и всё. А оказалось, что это кредит, — утверждает Юлия, читательница НГС. — Менеджер сам всё оформил. Мне нужно было только сказать код из СМС-сообщения.

Женщина предоставила в редакцию подтверждающие банковские документы. Стоимость курса — 141 тысяча рублей, а вместе с процентами за три года она должна была выплатить банку почти 180 тысяч. При этом договор на оказание услуг Юлия до сих пор не получила, хотя доступ к ресурсу ей дали.