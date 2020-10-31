Колонка фотографа: как мне прислали фантастическое предложение о работе за 1 миллион рублей

Получил тут письмо. Якобы от компании «ЛУКОЙЛ», которая предложила мне поучаствовать в тендере на съемку людей на документы. Количество работников, которых надо сфотографировать, аж 2800! Общая стоимость 1 032 000 рублей. Фантастика! Но, поскольку это тендер, то победит тот, кто предложит наименьшую сумму. Правда, в письме не упомянуто местоположение этих людей. Может быть, они в Антарктиде живут? Тогда миллион уйдет только на транспортные расходы. Но самое смешное — это техническое задание. Какой идиот это писал?



Ну, например, источник света должен находиться на одной оси с объективом за фотоаппаратом. Понимаете? Это означает в переводе на русский язык, что он должен светить в затылок фотографу. Потом — нельзя использовать вспышку. А почему, кто-нибудь может объяснить? А еще: не должно быть теней на лице человека. А это как? Работа с тенями — это главное, чем занимается портретный фотограф: располагает тени на лице человека наилучшим образом. Это — искусство портретной фотографии.

