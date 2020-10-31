Колонка фотографа: как мне прислали фантастическое предложение о работе за 1 миллион рублей

Новосибирец Константин Ощепков получил на электронную почту предложение от компании «ЛУКОЙЛ». Нефтяники (якобы нефтяники) предложили чуть больше миллиона рублей за то, чтобы фотограф снял работников компании на документы. Если сказать точнее, предложение было на участие в тендере, а дальше — кто выиграет, тот и получит заказ. Константин Ощепков — известный фотограф. Широкую известность он получил благодаря своим работам в стиле ню. Правда, в последнее время Ощепков подчеркивает: сейчас он, прежде всего, инженер-конструктор новосибирского приборостроительного завода и работает над созданием оптических приборов, а фотография — хобби. О сказочном и одновременно смешном предложении — в его авторской колонке. Далее от первого лица.
Получил тут письмо. Якобы от компании «ЛУКОЙЛ», которая предложила мне поучаствовать в тендере на съемку людей на документы. Количество работников, которых надо сфотографировать, аж 2800! Общая стоимость 1 032 000 рублей. Фантастика! Но, поскольку это тендер, то победит тот, кто предложит наименьшую сумму. Правда, в письме не упомянуто местоположение этих людей. Может быть, они в Антарктиде живут? Тогда миллион уйдет только на транспортные расходы. Но самое смешное — это техническое задание. Какой идиот это писал?
Ну, например, источник света должен находиться на одной оси с объективом за фотоаппаратом. Понимаете? Это означает в переводе на русский язык, что он должен светить в затылок фотографу. Потом — нельзя использовать вспышку. А почему, кто-нибудь может объяснить? А еще: не должно быть теней на лице человека. А это как? Работа с тенями — это главное, чем занимается портретный фотограф: располагает тени на лице человека наилучшим образом. Это — искусство портретной фотографии.
Или вот еще: «В качестве фона лучше всего использовать светло-серый экран, но подойдет и хорошо отглаженная белая простыня или пододеяльник». Пододеяльник — фоном! (Смешно). Потом еще подробно перечисляются многочисленные программы для обработки, хотя хватило бы и одной.
В общем, какая-то лабуда: словно какой-то человек шел мимо фотографии и что-то где-то услышал. Подобное предложение, как мне уже рассказали, получил не только я. Но тот человек посмеялся и забыл про него. А я вот решил рассказать и посмеяться вместе с товарищами. Я, кстати, ответил на это письмо из ЛУКОЙЛа. Поблагодарил за то, что повеселили. Написал: «Какой дурак писал техническое задание? Передайте ему привет. Завтра расскажу всем на заседании фотоклуба, пусть коллеги посмеются. Про разглаженный пододеяльник — особенно эффектно».
У этого письма, конечно, есть обратный адрес. Николай Васильевич Золотов, руководитель отдела закупок ПАО «ЛУКОЙЛ», якобы его написал. Сотрудничество предполагает подписание прямого контракта в рамках 223-ФЗ без страховой компании. И ряд документов в приложении: анкета и всё такое.
Возможно, это какие-то мошенники. Но в каком месте развод, я не понимаю... Мне года два назад пришло аналогичное письмо с фантастической суммой: около двух миллионов. И за эту сумму предлагалось ездить где-то по области в окрестностях Новосибирска. И заработать в окрестностях Новосибирска два миллиона! Какая-то совершеннейшая фантастика за пределами понимания: где это такие заказчики? И вот тогда я подумал: в каком же месте будет развод? Но потом махнул рукой и перестал с ними общаться.
Может быть, здесь и не предполагается обман, но тогда это вообще не пойми что. Но это точно не может быть реальной работой: так техническое задание не пишется. Да и нет таких заказчиков у нас. Если был бы заказчик, готовый заплатить такие деньги, он бы уже давно нашел себе фотографа и не парился вот так.
От редакции
На сайте компании «ЛУКОЙЛ» в разделе «Предупреждение о мошенниках» перечислены поддельные домены, сайты и аккаунты в соцсетях, которые регулярно выдаются за официальные в различных мошеннических схемах. В списке мошенников обозначено и доменное имя lukzak.ru, откуда Константину Ощепкову пришло электронное письмо с предложением участвовать в тендере.
По номеру мобильного телефона, который был указан в пакете документов, корреспонденту НГС ответил мужчина, подтвердивший, что он — Николай Золотов. Собеседник объяснил: снимать придется сотрудников бензоколонок ЛУКОЙЛа, которые находятся в Новосибирске. Вопрос о том, почему lukzak.ru, с которого он прислал письмо, находится в списке мошенников, поставил Николая Золотова в тупик. «Я уточню этот вопрос у руководства. Пока не могу объяснить это. Всего доброго», — попрощался он.
Дозвониться до приемной компании «ЛУКОЙЛ», чтобы уточнить, работает ли у них Николай Золотов, корреспонденту НГС не удалось: ни по одному телефону никто не брал трубку.
В 2017 году НГС рассказал об известном новосибирском фотографе Валерии Кламме, который получил миллион рублей за свои фотографии. Правда, добился он этого через суд.
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