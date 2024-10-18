В Турции загорелся пятизвездочный отель с туристами из России. Люди спасались от огня на балконах: видео

Часть туристов успела выбежать на улицу Источник: читатель 74.RU











В Турции загорелся пятизвездочный отель с туристами. Пожар случился 18 октября в городе Кемере.

Десятки людей выбежали на улицу, но часть не успела и осталась в номерах. Об этом туристы из Челябинска рассказали нашим коллегам из 74.RU.

Источник: читатель 74.RU

— Пожар начался, скорее всего, с кухни на первом этаже, потом поднялся выше — на остальные этажи. Пожарные начали ломать забор, очень много людей было на балконах. Многие успели выбежать, мы в том числе, — рассказал россиянин Павел. Он эвакуировался вместе с семьей.

Сейчас, по его словам, пожар уже потушен. Однако обратно на территорию туристов не пускают.

— Всё огородили, ходят по номерам, ищут людей, — рассказал Павел. — Есть погибшие.

Турецкие СМИ сообщили, что пожар вспыхнул около 16:30 в отеле в районе Бельдиби Кемера. Официальных подтверждений по погибшим нет.

— На данный момент мы эвакуировали 20 гостей. Мы видим, что на балконах ждут спасения около 15 гостей, у нас нет пострадавших. Есть только пострадавшие от дыма. Мы быстро вмешались в огонь, — цитирует «Sputnik Турция» мэра Кемера Ахмета Солмаза.