«Двое были дома, остальные в школе»: что известно о пожаре, в котором погибла многодетная мать и её дети

Пожарные ликвидировали возгорание в доме в посёлке Посевная Черепановского, в результате которого погибли три человека. Об этом в четверг сообщили в МЧС России. Площадь пожара составила 140 квадратных метров.
При тушении пожара спасатели нашли тела 37-летней женщины, а также четырёхлетнего мальчика и пятилетней девочки. Племянник погибшей рассказал корреспонденту НГС, что женщину звали Анна М. У неё было шестеро детей.
— В момент пожара двое были дома, а остальные находились в школе, — добавил родственник Анны М.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным силовиков, причиной пожара стал взрыв баллона. Это могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём, уточнили в областной прокуратуре. Ведомство контролирует ход расследования.
Напомним, 15 октября в новосибирской многоэтажке вспыхнул балкон — тушить огонь помогали очевидцы.