«Двое были дома, остальные в школе»: что известно о пожаре, в котором погибла многодетная мать и её дети

У погибшей было шестеро детей Источник: Соцсети Анны Д., МЧС России / t.me











Пожарные ликвидировали возгорание в доме в посёлке Посевная Черепановского, в результате которого погибли три человека. Об этом в четверг сообщили в МЧС России. Площадь пожара составила 140 квадратных метров.

По данным МЧС, сгоревший дом был на две квартиры. Соседи успели спастись самостоятельно Источник: МЧС России / t.me

При тушении пожара спасатели нашли тела 37-летней женщины, а также четырёхлетнего мальчика и пятилетней девочки. Племянник погибшей рассказал корреспонденту НГС, что женщину звали Анна М. У неё было шестеро детей.

— В момент пожара двое были дома, а остальные находились в школе, — добавил родственник Анны М.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным силовиков, причиной пожара стал взрыв баллона. Это могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём, уточнили в областной прокуратуре. Ведомство контролирует ход расследования.