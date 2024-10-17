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Происшествия «Двое были дома, остальные в школе»: что известно о пожаре, в котором погибла многодетная мать и её дети

«Двое были дома, остальные в школе»: что известно о пожаре, в котором погибла многодетная мать и её дети

Названа причина пожара под Новосибирском, где погибла многодетная мать

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У погибшей было шестеро детей

Пожарные ликвидировали возгорание в доме в посёлке Посевная Черепановского, в результате которого погибли три человека. Об этом в четверг сообщили в МЧС России. Площадь пожара составила 140 квадратных метров.

По данным МЧС, сгоревший дом был на две квартиры. Соседи успели спастись самостоятельно

При тушении пожара спасатели нашли тела 37-летней женщины, а также четырёхлетнего мальчика и пятилетней девочки. Племянник погибшей рассказал корреспонденту НГС, что женщину звали Анна М. У неё было шестеро детей.

— В момент пожара двое были дома, а остальные находились в школе, — добавил родственник Анны М.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным силовиков, причиной пожара стал взрыв баллона. Это могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём, уточнили в областной прокуратуре. Ведомство контролирует ход расследования.

Напомним, 15 октября в новосибирской многоэтажке вспыхнул балкон — тушить огонь помогали очевидцы.

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Новосибирск МЧС Пожар
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