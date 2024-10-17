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Женщина и двое детей погибли в пожаре

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Происшествия Женщина и двое детей погибли при пожаре в новосибирском посёлке

Женщина и двое детей погибли при пожаре в новосибирском посёлке

В квартире жили восемь человек

1 797
1 комментарий

Погибли женщина и двое детей

При пожаре в посёлке Посевная Черепановского района погибли три человека, сообщили в среду в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По данным спасателей, возгорание в двухквартирном доме всё ещё тушат. При ликвидации огня в квартире нашли тела женщины и двоих детей.

Всего в квартире жили двое взрослых и шестеро детей.

— Пожар тушат 8 сотрудников и 3 единицы техники. На место следуют психологи МЧС России, — уточнили в ведомстве.

Если вам известны обстоятельства инцидента, вы знаете погибших, свяжитесь с редакцией НГС

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Обновлено: По данным МЧС, обнаружены тела 37-летней женщины, 5-летней девочки и 4-летнего мальчика. Остальные дети успели покинуть горящее жилье, из второй квартиры на улицу вышли двое детей.

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Комментарии
1
88877888м
16 минут
тот кто курил или пил - допился или докурился...
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