Женщина и двое детей погибли при пожаре в новосибирском посёлке

При пожаре в посёлке Посевная Черепановского района погибли три человека, сообщили в среду в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
По данным спасателей, возгорание в двухквартирном доме всё ещё тушат. При ликвидации огня в квартире нашли тела женщины и двоих детей.
Всего в квартире жили двое взрослых и шестеро детей.
— Пожар тушат 8 сотрудников и 3 единицы техники. На место следуют психологи МЧС России, — уточнили в ведомстве.
Обновлено: По данным МЧС, обнаружены тела 37-летней женщины, 5-летней девочки и 4-летнего мальчика. Остальные дети успели покинуть горящее жилье, из второй квартиры на улицу вышли двое детей.