Сначала угостил шампанским: силовики нашли новосибирца, который выстрелил в человека на Кубовой — кадры задержания

Инцидент произошел 6 октября Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области











В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в стрельбе на улице Кубовой. По данным силовиков, новосибирец выстрелил из травматического оружия в нового знакомого во время конфликта.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. Выяснилось, что в воскресенье, 6 октября, бригада скорой помощи доставила в больницу 44-летнего жителя региона. У сибиряка диагностировали огнестрельное ранение грудной клетки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики установили и задержали подозреваемого в произошедшем — 28-летнего жителя Заельцовского района Новосибирска. Известно, что его уже привлекали к ответственности за грабеж.

По данным полицейских, вечером 6 октября подозреваемый был во дворе дома на улице Кубовой и познакомился с компанией мужчин, с которыми распивал спиртное. Позже на месте произошел конфликт.

— В ходе распития у злоумышленника возник конфликт с одним из граждан, в результате которого фигурант произвел в его сторону выстрел из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия, — объяснили в полиции. — Подозреваемый дал признательные показания.

Полицейские сняли видео задержания Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области

Полицейские опубликовали оперативное видео задержания. На кадрах видно силовиков, которые стучатся в дверь квартиры, и представляются сотрудниками полиции. Следующее видео снято уже из жилья мужчины — сам сибиряк оказался на полу.

Сотрудники спрашивают у мужчины, за что он задержан, но тот отвечает: «Не знаю». Затем сибиряк рассказывает, из-за чего в тот вечер произошел конфликт.

— Я сидел на скамейке с двумя бутылками шампанского. Они подошли, спросили: «Что ты тут делаешь? Откуда ты?». Я сказал, что сел на лавку отдохнуть посидеть. Угостил их бутылкой шампанского. Все, — говорит мужчина на видео. — Вот мы и сидели на лавке.