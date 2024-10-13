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Происшествия «Уехал мимо поворота!»: легковушка загадочно разбилась около ж/д переезда под Новосибирском

«Уехал мимо поворота!»: легковушка загадочно разбилась около ж/д переезда под Новосибирском

Очевидцы уверяют, что автомобиль просто не вошёл в поворот

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2 комментария

Корпус автомобиля повреждён не сильно

Под Новосибирском легковушка загадочно разбилась около ж/д переезда Пашинский. В сообществе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» сообщили, что «Тойоту» якобы протащил поезд, но в ДТП никто не пострадал. Однако подписчики в комментариях опровергли эту информацию.

— Какой поезд, он в поворот не зашел, — написала пользовательница Ангелина.

— Там даже следы видно, как прямо уехал мимо поворота! Утром проезжал видел! — подтвердил новосибирец Дмитрий.

В Telegram-канале «Инцидент Новосибирск» подписчики также подтвердили, что поезд в ДТП не участвовал

— А я думал, он с города ехал и через поребрик перелетел, там следы даже были, — написал в комментариях Анатолий.

— Так и было, — уверенно ответил ему другой подписчик.

В пресс-службе регионального МВД редакции НГС сообщили, что информация о ДТП в дежурную часть ГАИ не поступала.

Ранее в Новосибирской области произошло несколько ДТП из-за выпавшего снега.

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Комментарии
2
Гость
4 минуты
Там аномальная зона. Давно там НЛО летают. Меня похищали и проводили вмешательство
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
5 минут
По барабану, интересует только то что на Богаткова
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