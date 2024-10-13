«Уехал мимо поворота!»: легковушка загадочно разбилась около ж/д переезда под Новосибирском

Корпус автомобиля повреждён не сильно Источник: «Инцидент Новосибирск»/vk.com











Под Новосибирском легковушка загадочно разбилась около ж/д переезда Пашинский. В сообществе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» сообщили, что «Тойоту» якобы протащил поезд, но в ДТП никто не пострадал. Однако подписчики в комментариях опровергли эту информацию.

— Какой поезд, он в поворот не зашел, — написала пользовательница Ангелина.

— Там даже следы видно, как прямо уехал мимо поворота! Утром проезжал видел! — подтвердил новосибирец Дмитрий.

В Telegram-канале «Инцидент Новосибирск» подписчики также подтвердили, что поезд в ДТП не участвовал

— А я думал, он с города ехал и через поребрик перелетел, там следы даже были, — написал в комментариях Анатолий.

— Так и было, — уверенно ответил ему другой подписчик.

В пресс-службе регионального МВД редакции НГС сообщили, что информация о ДТП в дежурную часть ГАИ не поступала.