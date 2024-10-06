Огонь охватывает все здание: в Дагестане загорелась крупная торговая база — кадры

Здание пытаюпытаются потушить Источник: Скриншот видео МЧС России / T.me











В Каспийске (республика Дагестан) начался сильный пожар. Огонь охватил трехэтажную торговую базу «Пир». Делимся кадрами с места происшествия.

— В Каспийске огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники, — сообщили в МЧС России.

Местные успели снять здание, прока его полностью не охватил огонь Источник: Каспийск24 / T.me

По данным Каспийск 24, горит точка с детскими игрушками, а также бытовая техника. Огонь постепенно охватывает все здание.

Огонь распространился почти по всему зданию Источник: Каспийск24 / T.me

По официальным данным, пострадали три сотрудника МЧС России. Их доставили в больницу с ожогами. Mash также пишет об отравлении угарным газом. О пострадавших среди сотрудников или посетителей торговой базы не сообщают.

На кадрах пожарные пытаются локализовать огонь Источник: МЧС России / T.me

Пожар видно с дороги. От здания, охваченного огнем, поднимаются черные клубы дыма и яркие языки пламени.