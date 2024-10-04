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Происшествия «Темнота, хоть глаз выколи»: новосибирцы вынуждены в потемках ходить по переходу на ж/д вокзале — там нет части освещения

«Темнота, хоть глаз выколи»: новосибирцы вынуждены в потемках ходить по переходу на ж/д вокзале — там нет части освещения

На виадуке проходили ремонтные работы

556
8 комментариев

Так выглядел переход пару дней назад

Пассажиры вынуждены в темноте ходить по виадуку на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный, так как там не работают фонари. Об этом сообщил читатель НГС.

По словам мужчины, примерно из 30 фонарей работают не больше четырех. Как отметил сибиряк, хоть переход немного и подсвечивается прожекторами, которые размещены над путями, этого освещения недостаточно.

— Я обратился к транспортной инспекции, они сказали обращайтесь непосредственно к директору. В чем проблема купить несколько лампочек и вкрутить. На переходе темнота, хоть глаз выкали, — отметил мужчина.

Освещение полностью восстановили

Корреспондент НГС обратился по данному вопросу в пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги. Как сообщили в компании, на виадуке проводили ремонтные работы, поэтому часть освещения отсутствовала.

— Освещение на переходном мосту работает беспрерывно с наступлением темного времени суток. Вместе с тем периодически требуется замена осветительного оборудования, поэтому на период проведения работ часть фонарей может быть временно отключена, — пояснили в пресс-службе.

В РЖД отметили, что освещение на переходе полностью починили. Также предоставили свежие фото с виадука.

Ранее сибирячка сообщила о массовой задержке поездов в сторону Новосибирска. По словам женщины, она 4 часа ждала прибытия своего поезда.

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Комментарии
8
282478593
29 минут
Необходимо запомнить: выкАли!
ВИЗИТКИ54.РФ
21 минута
Судя по фотографиям - автор ночью ходит в солнцезащитных очках. Ну это моё мнение.
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