Повсюду взрывы, нет света, метро парализовало: чем обернулись массовые прилеты на Украину

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Всю ночь и утро в разных частях Украины были слышны взрывы. В Киеве объявили воздушную тревогу, после этого работа метро была парализована, а город сковали пробки. В Одессе взрывы услышали в районе порта, а в Ивано-Франковской области от налета отключилось электричество.

— Часть города частично осталась обесточенной. Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения. Для ликвидации последствий на место происшествия оперативно прибыли все соответствующие службы. Пожар, возникший на месте падения, ликвидирован, — написала глава военной администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук в своем Telegram-канале.

Но не только в западной части страны столкнулись с подобными проблемами.

— Атакован объект энергетической инфраструктуры в области, есть отключение абонентов. Большая часть уже запитана энергетиками, работы продолжаются. Пострадавших нет, — сообщается в Тelegram-канале начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

В столице также говорят о проблемах после падения БПЛА.

— В Печерском районе, где упали обломки БПЛА, произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже жилой пятиэтажки. Все службы на месте. Предварительно без пострадавших, — говорится в Тelegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.

Местные власти передавали сообщения о воздушной тревоге несколько раз.

— Сегодня ночью в украинской столице звучала воздушная тревога, а с утра метро фактически парализовано. Также зафиксированы сильные пробки на дорогах, — сообщает о транспортном коллапсе Telegram-канал «Украина.ру».

Давка в метро Киева Источник: Украина.ру / t.me

В Одесской области сегодня также прозвучали взрывы. О них сообщалось в районе порта «Южный». По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, поселок рядом с портом известен тем, что в округе находятся военные объекты и части. В порту во время взрыва находились суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные беспилотники.

— В десять часов вечера 25 сентября в поселке Южное, Одесская область, услышали мощный взрыв. Звук был со стороны нефтехранилища, которое находится у порта «Южный». На этой территории находятся не только резервуары с ГСМ, но и подстанция. Вследствие удара Южное частично осталось без электричества. В это время в Аджалыкском лимане, где находится порт «Южный», находилось несколько судов, которые привезли ГСМ, военную технику и снаряды, — заявил Лебедев РИА Новости.

Глава Хмельницкой области Сергей Тюрин также сообщил о том, что ночью была объявлена воздушная тревога.

— Сегодня ночью во время воздушной тревоги силы ПВО сбили 3 БПЛА. По состоянию на этот час, без пострадавших и разрушений, — отметил он в своем Тelegram-канале.

О взрывах в Черниговской области написал глава региона Вячеслав Чаус.

Глава Черниговской области заявил о девяти взрывах Источник: В'ячеслав Чаус / t.me По словам Чауса, за сутки в области произошло 94 взрыва Источник: В'ячеслав Чаус / t.me