«Тебя надо убить»: подросток устроил травлю соседке в Новосибирске — для этого он вызвал ей скорую и спасателей

Сибирячка, в дверь к которой ломился подросток, познакомилась с ним, когда тот пытался пристроить животных Источник: Екатерина Новикова, Ангелина Раткевич











Жительницу улицы Выборной несколько месяцев подряд изводит несовершеннолетний сосед. Их случайное общение на тему пристройства животных обернулось враждой. Теперь женщина стала объектом издевок, оскорблений и угроз. А чтобы окончательно свести с ума свою жертву, подросток натравил на нее экстренные службы. Подробности этой истории выяснял корреспондент НГС.

Нежданные визитеры

Инцидент произошел вечером, 22 сентября, в Октябрьском районе. В квартиру 21-летней жительницы дома на улице Выборной под ложным предлогом нагрянули все экстренные службы.

Как рассказала корреспонденту НГС сама пострадавшая, Екатерина Новикова, вечером она была дома одна и ждала мужа с работы, когда начали барабанить в ее дверь.

— Я очень испугалась, за дверью было человек пять. Начали какие-то бумажки в щель между дверью и косяком заталкивать, говорить, что свет в квартире горит. Звать меня, мол, давай просто поговорим через дверь. Я начала звонить в полицию, но не дозвонилась.

Сибирячка была дома одна и побоялась открыть дверь Источник: Екатерина Новикова

Так совпало, что в это же время в квартире женщины погас свет. Позже выяснилось, что проблемы с электричеством были у всего подъезда, но в совокупности все это еще больше напугало женщину.

Оказалось, что экстренные службы вызвал несовершеннолетний сосед. Он сам в этом признался в переписке со своей подругой, а та переслала сообщение своей знакомой и так по цепочке оно дошло до Екатерины.

Сам подросток в разговоре с журналистом НГС не стал отрицать своей причастности к недавнему событию, но смелости признаться в себе не нашел.

— Это не я звонил, а мой друг, но я не скажу, как его зовут. Екатерина сама виновата, — оправдался хулиган. А потом добавил, что и дальше будет вредить.

Тиран из многодетной семьи

Соседа женщина знает давно и не с лучшей стороны. Они познакомились, когда он пытался пристроить животных. На тот момент у него было семь питомцев: две черепахи, собака, кот породы сфинкс, беспородная кошка и ее котята.

— Парень попросил меня помочь с котятами. Я раскидала объявление о поиске дома для котят в чаты и группы. А он начал требовать от другой женщины, чтобы она срочно забрала его животных, иначе он их убьет. Так и писал: «Их надо убить». Потом он вообще передумал их отдавать, так как понял, что может на них собирать деньги в соцсетях.

Юноша на инвалидности, вырос без отца, в многодетной семье — не самой благополучной, как говорят соседи. Как-то раз он сам слил в сеть их условия проживания: на кадрах можно увидеть мусор, грязь, пустые бутылки, убитый ремонт. У его матери своих детей семеро (из них все, кроме этого мальчика, совершеннолетние, живут отдельно), а также под опекой четверо детей умершей сестры. На семью часто жалуются в опеку и ПДН.

Собаку и кошку изъяли у новосибирца. Сейчас животным нашли новый дом Источник: Екатерина Новикова, Ангелина Раткевич











Повышенное внимание к его персоне понравилось юноше. Он стал рассылать зооволонтерам — новосибирским и не только — фото и видео с участием своих животных, сопровождая их подписями: «Я их убью», «Их надо убить».

В итоге котят, кошку и собаку, а потом и сфинкса забрали зоозащитники.

— Наша группа приезжала к нему два раза на изъятие. Первый раз мы изъяли кошку и собаку, нам в этом помог его старший брат. Второй раз мы приехали за сфинксом, когда нам прислали видео, как этот 17-летний парнишка его лупит и кормит оберткой от сосиски, поговорили с его мамой, она согласилась отдать, — рассказала НГС общественный инспектор Рocприрoднaдзoрa Елена Гришина. — А котят забирали другие волонтеры вместе с депутатом, пригрозив матери опекой и ПДН в отношении детей, над которыми она взяла опекунство.

Всем животным потребовалось восстановление и лечение, после этого им нашли новых владельцев.

Угрожал, плевал и вредил

Парень обозлился и объектом вымещения зла выбрал именно Екатерину, поскольку ее он знает лично и живет рядом. Были угрозы со словами «тебя надо убить», плевки, клевета.

— На протяжении четырех месяцев он меня достает, — говорит Екатерина. — Снимает меня и моего мужа, следит по камерам за мной, угрожает убить, оскорбляет, один раз пытался харкнуть в меня, распечатывал мое фото и расклеивал в общественных местах, брызгал на дверь перцовым баллончиком, пинал машину и толкал в нее своих друзей и родственников и это неоднократно было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Заявления в ПДН, в полицию, в опеку написаны, действий ноль.

Как рассказывают местные, Екатерина — далеко не первая жертва молодого человека.

— Два года назад в подъезде был пожар, выгорела муниципальная квартира, до сих пор стоит пустая. Вроде как он с дружками устроил. Его мать тогда вызывали, но я не знаю, чем все закончилось, — рассказала НГС на условиях анонимности другая местная жительница. — Потом он переключился на мужчину, который на лыжах тут ходил. Еще одну женщину он довел до того, что она бросила квартиру на Выборной и сняла жилье на левом берегу.

Но Екатерина сдаваться не собирается, в этой квартире она живет пять лет и так просто оттуда не съедет. Вместе с мужем она поехала в отдел полиции №6 «Октябрьский», чтобы разобраться с ложным вызовом. Дежурный подтвердил, что по ее адресу действительно приезжала машина ППС по вызову. Сибирячка написала заявление на действия молодого человека.

— Заявление принято, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали НГС в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Источник, близкий к ситуации, уточнил, что звонок в экстренные службы поступил на номер 112. На момент публикации как ложный вызов данное сообщение в полиции не зарегистрировано. Но даже если бы парня и привлекли к административной ответственности, то за его поступок пришлось бы отвечать матери. Родительнице максимум может грозить штраф в размере до 1500 рублей.