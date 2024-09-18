«Я самый добрый из всех злых». Сибирячку год терроризирует бывший — он выложил секс-видео, попал под суд, но не остановился

Спустя год после расставания Роман продолжает настаивать на общении с Анной. Он, как говорит девушка, оставляет надписи в подъезде и около него, заваливает ее сообщениями и даже напал на нее Источник: Наталья Бурухина, NN.ru / Анна Кеслер











Жительница Новосибирска Анна Кеслер уже год страдает от преследования и навязчивого внимания бывшего парня Романа Панфилова. Когда-то она хотела обратить на себя внимание молодого человека, но вступив с ним в отношения, быстро поняла, что хочет поскорее их прекратить. Причиной стал его вспыльчивый характер. Но и после расставания Роман от Анны не отстал: то, что началось с навязчивых писем продолжилось публикацией обнаженных фото и интимного видео. Несмотря на решение суда и написанного заявления в полицию по факту нападения, Роман, как говорит Анна, продолжает ее преследовать. У Романа, при этом совсем иной взгляд на ситуацию. Подробности рассказывает Ксения Лысенко.

«Сожгу всю твою одежду, чтобы ты вышла на улицу голая»

29-летняя Анна познакомилась с Романом в 2017 году. Оба жили рядом друг, имели общих знакомых и как-то оказались в одной компании. Парень, который был на пять лет младше нее, сразу привлек внимание: запомнился как позитивный и добродушный человек.

— Первое время симпатия была невзаимная, это, наверное, меня тоже привлекло. Когда я с ним познакомилась, он был реально хороший такой позитивный мальчик. Что-то про его бывших или отношения я не слышала — кажется, он вообще ни с кем не встречался. А когда я перестала обращать на него внимание, он мне и предложил встречаться, — вспоминает Анна.

Датой начала отношений она называет 2022 год. Сколько они продлились, сказать сложно, Анна и Роман то сходились, то расходились. Сложности у пары возникали, в том числе, в связи с напряженными отношениями Романа с его родителями. Конфликты выливались в побеги парня из дома. В один из таких разов Анна предложила съехаться. Квартиру девушка сняла сама, Роман возражать не стал. Вместе они прожили пару месяцев.

— Он мне сломал гитару с колонкой. Я тогда на него первое заявление написала. Пытался поджечь меня, так и говорил мне: «Я сейчас сожгу всю твою одежду, чтобы ты вышла на улицу голая, чтобы все узнали, какая ты на самом деле». Я в тот момент уже поняла, что что-то с ним не так. На пуховике у меня до сих пор остались прожженные кружки. Короче, то заявление по поводу поломок гитары и колонки я забрала, потому что он мне подарил свою гитару. Купил колонку. Потом мы встречались ещё какое-то время. Но я всё равно решила с ним расстаться или хотя бы взять перерыв, потому что он — человек, который не понимает, что делает. Говоришь ему: «Я устала», а он то названивает, то написывает, то постоянно плачется тебе жилетку и так далее. Я такая: «О, Господи, у меня своя жизнь тоже есть», — говорит Анна.

Одна из свежих надписей, появившаяся под окнами родителей девушки. Сама она оттуда давно съехала Источник: Анна Кеслер











Романа она характеризует как абьюзера со взрывным характером. Какое-то время даже после расставания с ним она пыталась общаться по-дружески. Вскоре Роман решил забрать гитару, подаренную ранее, между ними снова вспыхнул конфликт, и Анна заблокировала его во всех соцсетях.

Это было лето 2023 года — примерно с этого момента она говорит, что Роман стал преследовать ее. Вначале это были звонки и письма, которые он отправлял ей на почтовый ящик (оперативно предоставить она их не смогла, поскольку письма хранятся на компьютере родителей). Затем были подарки «ВКонтакте» — виртуальные открытки, к которым предположительно Роман с разных аккаунтов прикреплял короткие сообщения. В них он просил девушку «не моросить», называл ее «позорницей», спрашивал, чем ей он может помочь, а также настаивал на общении. Всего Анна прислала в редакцию более 30 скриншотов с подарками и сообщениями. Когда это не сработало, в ход пошли просьбы через общих знакомых — они просили, чтобы та все-таки поговорила с Романом. Что именно он хотел, девушка не знает, но предполагает, что это могли быть предложения заново вступить в отношения.

Анна рассказывала их общим знакомым о навязчивом внимании бывшего, те на словах сочувствовали, но вскоре, вероятно, пообщавшись с Романом, вставали на его сторону и вновь предлагали ей поговорить с ним.

— В одном письме он пишет: «Извини меня, мне так жаль». В следующем пишет: «Я тебя ненавижу, я это так не оставлю!». И вот так через раз. Он еще пытался меня шантажировать. Один раз он меня догнал на станции метро, я спряталась в туалете, он пытался через соседнюю кабинку ко мне залезть, показывал видео, которое, якобы покажет моему отцу, если я не буду по-человечески общаться. Ну, понятное дело, после этого я не буду с ним по-человечески общаться, — добавляем Анна.

Видео, которым Роман шантажировал Анну, позже все-таки всплыло. На нем был снят секс молодых людей. В июне 2023 года в подъезде появились черно-белые наклейки со скриншотами видео, в августе Роман создал страницу ВКонтакте с ником «Шкур надзор», выложил на ней фото Анны в белье, которые она ему отправляла до всех ссор, а также опубликовал то самое видео. С этой страницы он написал нескольким знакомым Анны, в том числе, ее сестре и девушке-тренеру. Однажды Анна приехала к родителям и увидела плачущую маму — видео получила и она.

Суд и полиция

Скриншоты сообщений, которые получили родственники и друзья Анны, вошли в состав уголовного дела.

— Даст бог, поймёт, что ведёт себя как сука. Даст бог станет лучше, не будет больше допускать былых ошибок и больше никогда не пойдёт по пути мести. То драки устраивает, которые ещё и не вывозит, то ещё что. Дура потому что. В итоге, негатив вернётся. Остаётся только молиться за неё, что она станет лучше, что господь исправит её *** (развращенную) натуру. Ну а так пускай идёт *** (куда подальше) после всех подлостей, что делала. Пусть не газует больше сучка, — говорилось в одном из десятков сообщений, отправленным «Шкур надзором» сестре Анны.

Страница из уголовного дела: так выглядел аккаунт Романа с выложенными на странице личными снимками Анны Источник: Анна Кеслер











По факту всплывшего в публичном пространстве интимного видео и фото Анна написала заявление в полицию, которая возбудило дело. Под «Шкур надзором» оказался Роман, который в переписке со знакомыми Анны называл себя другим именем. Дело вскоре дошло до суда, а в декабре 2023 года Советский районный суд признал Романа виновным в распространении сведений о частной жизни Анны (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Парню назначили 220 часов обязательных работ и обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

В день вынесения приговора, как вспоминает Анна, Роман подкараулил ее отца, схватил за шею и начал угрожать оружием. Инцидента удалось избежать, поскольку дверь открыла мама Анны, услышавшая шум, и затащила мужа в квартиру. Во время нападения, как говорит девушка, пересказывая слова отца, Роман называл себя «главным бандитом на Шлюзе».

А в феврале с нападением столкнулась и сама Анна. Роман проезжал на автомобиле мимо автобусной остановки, где стояла девушка. Свидетелем разборок стала мать парня — она управляла авто. Роман вышел из машины и сначала в грубой форме попытался склонить Анну к разговору. Когда девушка решила поговорить с мамой мужчины и села в салон машины, тот заполучил ее телефон. Перепалка обернулась тем, что Роман ударил ее несколько раз в висок и выкинул ее телефон, который разбился. Девушка обратилась в полицию (текст заявления есть в нашем распоряжении). По ее словам, она прошла судмедэкспертизу, которая установила сотрясение головного мозга. Результаты СМЭ у Анны также не были под рукой, она пообещала предоставить их позже.

— Я с его мамой общалась несколько раз. Сначала она просила писать, если он что-то опять в мою сторону делает. Это было год назад. Потом я как-то ей сообщила, что вот меня Рома опять преследовал на улице, она рассказала ему, он опять стал написывать мне из-за этого. Я поняла, что это только усугубляет ситуацию, перестала ей сообщать. Думаю, она в шоке. После февраля я вообще ей ничего не писала, — говорит Анна.

Видео у себя на страничке Анна опубликовала 16 сентября. Последней каплей, по ее словам, стали надписи во дворе дома ее родителей Источник: Анна Кеслер

После нападения Анна надеялась, что ситуация утихнет, но через какое-то время Роман продолжил преследовать девушку. Сейчас это выражается в том, что он присылает ей 10-15-рублевые переводы на карту банка с оскорбительными сообщениями. А недавно под окнами дома ее родителей стали появляться оскорбительные надписи. Из-за этого 16 сентября Анна записала минутное видео с рассказом о Романе и его преследовании и выложила его у себя во ВКонтакте.

— Постоянно от тебя что-то хочет человек, с которым ты завершил общение. Это невыносимо, я уже ходила к психологу. Я просто хочу нормально жить, — сказала девушка в видео.

«Как Шурыгина, знаете такую?»

Роман Панфилов ответил на звонок корреспондента НГС и заявил, что уже 5-6 лет наблюдает, как Анна «бегает» за ним, добиваясь отношений. В начале разговора он заявил, что никогда не встречался с Анной, но затем подтвердил, что отношения были, и молодые люди даже жили вместе.

— Она лезла просто в мою семью, ну вот все пять лет, что она бегала за мной. Всякие моменты рассказывала ненужные. Год, два, три, четыре, пять, короче, я говорил, потом она борщанула. А ее семья не знает вообще, какой жизнью она живет, ну я не знаю, как даже назвать. Ну развратной. Я ее предупреждал, говорил, что если моей матери напишет, то я напишу ее родителям и расскажу, какой жизнью она живет. За мной ничего серьезного такого нет, мне особо нечего от родителей было скрывать, но все равно неприятные моменты были. А она не понимала уже по-другому, — так Роман объясняет эпизод с опубликованным видео.

Роман утверждает, что это не он оставлял оскорбительные надписи под окнами родителей Анны. Но в надписях и банковских переводах от Романа совпадает специфическая лексика Источник: Анна Кеслер











Он отрицает, что нападал на ее отца, а ситуацию, когда Анна получила несколько ударов в висок, описывает так: Анна села в машину, но ударилась челюстью о его затылок, когда тот поднимал голову.

— Ну вы думаете, я был бы на свободе, если бы все это было? Тем более оружие так просто не достанешь, — заявил он.

По его словам, он не общается с Анной, а она ищет с ним встречи и пытается вернуть их отношения. Анна также, как говорит Роман, пыталась «подослать» своих друзей-мужчин, чтобы те разобрались с ним. Но после того, как Роман доносил свою версию событий, друзья якобы извинялись перед ним за девушку.

В подтверждение своих слов Роман предложил нам спросить у всех «на Шлюзе, кто такая Анна Кеслер и кто такой Роман Панфилов».

— Вам другие люди все расскажут за нас, и вы все поймете. Какой у меня вспыльчивый характер? Я, наоборот, всегда вот словами пытаюсь нам что-то решать, ну и без негатива. Я самый добрый из всех злых, мне кажется, — посмеивается он. — Да мне уже за нее стыдно, там все с нее угорают в полиции. Насчет надписей я вообще не при делах. Может, малолетку какого-то доконала. У нее есть еще такая шиза, что она на малолеток подсаживается. Я сам моложе ее на лет шесть, наверное. Там была ситуация даже, ей было почти 30 лет, ну где-то 27, наверное, ей было. И, короче, тоже ** (были интимные отношения с парнем), которому 17 лет. И все, она тоже бегала за ним. Короче, бедная девочка такая, сама чудит и бегает.

Роман также утверждает, что о видео, которое опубликовала Анна на своей странице, уже знают все их знакомые с Шлюза. Признание Анны, которое она записала в слезах, вызывает у тех, по словам парня, лишь улыбку:

— А все же знают у нас на Шлюзе, кто она такая и что там на самом деле происходило. Просто ей все позвонили сегодня, сказали: «Ты только позоришься, ты что, прикалываешься?». Как Шурыгина, знаете такую? Вот это такая же подруга, видимо, и ничего более.

Можно ли привлечь к уголовной ответственности сталкера

Как говорит адвокат Видана Ширшова, отдельной статьи за сталкинг в российском Уголовном кодексе нет. Однако привлечь преследователя можно по смежным статьям, например, за клевету, нанесение побоев или вред здоровью.

В своей практике Видана дважды занималась делами о сталкинге — в обоих случаях мужчин (а это были бывший муж и бывший парень) осудили по статьям за причинение тяжкого и среднего вреда здоровью.

— Статья 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») — это вообще экзотическая статья с точки зрения правоприменения. По такой статье я в своей практике вообще не видела ни разу привлечения, — говорит Видана Ширшова.

Если пострадавшая и дальше будет пытаться наказать сталкера по закону, его привлечение по этой статье сыграет в пользу девушки.

— Что касается аналога, как в Америке, запрета на приближение, у нас такого нет. Но в случае, когда уже возбуждено уголовное дело, по ходатайству следователя в качестве меры пресечения подозреваемому или обвиняемому судом может быть избрана мера пресечения в виде «запрета на совершение определенных действий». Вот там может содержаться «запрет на общение с потерпевшей» — это может быть аналогом запрета на приближение. Но у нас данный запрет будет действовать только в период предварительного следствия и суда, как какой-то дополнительный вид наказания по приговору такой запрет не предусмотрен, — добавила адвокат.

Корреспондент НГС направила запрос в ГУ МВД по региону, чтобы узнать судьбу заявления Анны, которое она написала после нападения на нее в феврале.