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Происшествия «Водителя увезли на скорой»: на Дуси Ковальчук столкнулись мотоцикл и легковушка

«Водителя увезли на скорой»: на Дуси Ковальчук столкнулись мотоцикл и легковушка

ДТП произошло днем в воскресенье

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8 комментариев

Мотоцикл лежит посреди дороги

В Новосибирске сегодня, 22 сентября, произошло ДТП с участием мотоцикла. Столкнулись автомобили возле дома на Дуси Ковальчук, 238.

Видео с последствиями аварии опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На нем видно, что посреди дороги лежит мотоцикл. А у красной машины сильно повреждена капот.

У красного автомобиля повредился капот

Как добавил подписчик группы, водителя мотоцикла увезли на скорой. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГАИ города. На момент публикации ответа не было.

В Новосибирске вечером 21 сентября внедорожник сбил мотоциклиста. ДТП произошло на Красном проспекте.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Новосибирск Мотоцикл Автомобиль ДТП
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Комментарии
8
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
10 минут
Дуси-туси на кусе, мани-мани деньги-мани туси дуси....
Гость
32 минуты
Конец сезона у них - пытаются наверстать то, что не успели ))))
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