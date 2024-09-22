«Водителя увезли на скорой»: на Дуси Ковальчук столкнулись мотоцикл и легковушка

В Новосибирске сегодня, 22 сентября, произошло ДТП с участием мотоцикла. Столкнулись автомобили возле дома на Дуси Ковальчук, 238.
Видео с последствиями аварии опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На нем видно, что посреди дороги лежит мотоцикл. А у красной машины сильно повреждена капот.
Как добавил подписчик группы, водителя мотоцикла увезли на скорой. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГАИ города. На момент публикации ответа не было.
В Новосибирске вечером 21 сентября внедорожник сбил мотоциклиста. ДТП произошло на Красном проспекте.