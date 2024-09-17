«Проводится эвакуация жильцов»: столб дыма поднялся над пятиэтажкой на Затулинке — видео пожара

Вечером 17 сентября над домами на левом берегу Новосибирска поднялся дым. Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск огоньком» — в нем сообщили о возгорании квартиры.
По его данным, инцидент произошел на улице Петухова. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что дым шел из квартиры на первом этаже дома по улице Громова, 3. Пятиэтажное здание газифицировано.
Сообщение о происшествии поступило пожарным в 19:24, они прибыли на место в 19:31. Специалисты нашли очаг, проводится эвакуация жильцов — со слов соседей, хозяйка горящей квартиры выбралась самостоятельно до прибытия службы.
— С 3-го этажа из квартиры эвакуируют женщину при помощи спасательного устройства. Квартира 2-х комнатная, одну комнату на наличие людей проверили, никого нет, вторую комнату проверить нет возможности, высокая температура, плотное задымление, — сообщили в ведомстве.
Сотрудники вскрыли квартиру над горящим жильем, чтобы проверить, находятся ли внутри люди — там задымление. На месте находится управляющая компания, специалисты проводят отключение электроэнергии.
В пресс-службе министерства уточнили, что локализовать возгорание удалось в 19:35, ликвидация открытого горения — 19:36.