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Происшествия «Проводится эвакуация жильцов»: столб дыма поднялся над пятиэтажкой на Затулинке — видео пожара

«Проводится эвакуация жильцов»: столб дыма поднялся над пятиэтажкой на Затулинке — видео пожара

Ситуацию прокомментировали в МЧС

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1 комментарий

По данным МЧС, инцидент случился на улице Громова

Вечером 17 сентября над домами на левом берегу Новосибирска поднялся дым. Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск огоньком» — в нем сообщили о возгорании квартиры.

Пожарные прибыли на место в 19:31

По его данным, инцидент произошел на улице Петухова. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что дым шел из квартиры на первом этаже дома по улице Громова, 3. Пятиэтажное здание газифицировано.

Сообщение о происшествии поступило пожарным в 19:24, они прибыли на место в 19:31. Специалисты нашли очаг, проводится эвакуация жильцов — со слов соседей, хозяйка горящей квартиры выбралась самостоятельно до прибытия службы.

— С 3-го этажа из квартиры эвакуируют женщину при помощи спасательного устройства. Квартира 2-х комнатная, одну комнату на наличие людей проверили, никого нет, вторую комнату проверить нет возможности, высокая температура, плотное задымление, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники вскрыли квартиру над горящим жильем, чтобы проверить, находятся ли внутри люди — там задымление. На месте находится управляющая компания, специалисты проводят отключение электроэнергии.

В пресс-службе министерства уточнили, что локализовать возгорание удалось в 19:35, ликвидация открытого горения — 19:36.

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Комментарии
2
НесогласнаяЯ
17 сентября 2024, 20:38
Если кто-то и был в квартире, то выжил вряд ли
233143581
17 сентября 2024, 20:47
Да, пожар это страшно :-(
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