«Проводится эвакуация жильцов»: столб дыма поднялся над пятиэтажкой на Затулинке — видео пожара

По данным МЧС, инцидент случился на улице Громова Источник: «Новосибирск с огоньком»/t.me











Вечером 17 сентября над домами на левом берегу Новосибирска поднялся дым. Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск огоньком» — в нем сообщили о возгорании квартиры.

Пожарные прибыли на место в 19:31 Источник: «Новосибирск с огоньком»/t.me

По его данным, инцидент произошел на улице Петухова. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что дым шел из квартиры на первом этаже дома по улице Громова, 3. Пятиэтажное здание газифицировано.

Сообщение о происшествии поступило пожарным в 19:24, они прибыли на место в 19:31. Специалисты нашли очаг, проводится эвакуация жильцов — со слов соседей, хозяйка горящей квартиры выбралась самостоятельно до прибытия службы.

— С 3-го этажа из квартиры эвакуируют женщину при помощи спасательного устройства. Квартира 2-х комнатная, одну комнату на наличие людей проверили, никого нет, вторую комнату проверить нет возможности, высокая температура, плотное задымление, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники вскрыли квартиру над горящим жильем, чтобы проверить, находятся ли внутри люди — там задымление. На месте находится управляющая компания, специалисты проводят отключение электроэнергии.