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Происшествия Автомобиль лег на крышу и заблокировал тоннель возле психбольницы в Новосибирске

Автомобиль лег на крышу и заблокировал тоннель возле психбольницы в Новосибирске

Другим водителям приходится выбираться из тоннеля задним ходом

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2 комментария

Водителю красного седана понадобилась помощь медиков

В Новосибирске автомобиль перевернулся на крышу и заблокировал проезд под железнодорожными путями на улице Тоннельный спуск.

Фото странного ДТП, которое произошло недалеко от психиатрической больницы на улице Владимировской, опубликовали сегодня, 17 сентября, подписчики сообщества «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» и пользователи сервиса 2GIS. Новосибирцы предостерегали друг друга от идеи проехать через тоннель.

— Машины пятятся задом, не проехать, — написал один из подписчиков паблика.

Проезд через тоннель невозможен

Судя по фото, на месте аварии работают медики. Чтобы узнать о причинах аварии, НГС обратился за комментарием в пресс-службу областного главка МВД, но на момент публикации полицейские прокомментировать ДТП не успели.

Ранее НГС писал о том, что сегодня ночью автомобиль мчался по улице Титова и финишировал в глубокой яме, выкопанной СГК.

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Комментарии
4
я111я
17 сентября 2024, 14:08
захочешь, так не сумеешь!
Гость
17 сентября 2024, 14:09
тоннель грязный, пыльный. Колея на колее, но у многих клаустрофобия и все несутся, чтобы быстрее проехать. Особенно самокат чики
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