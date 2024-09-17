Автомобиль лег на крышу и заблокировал тоннель возле психбольницы в Новосибирске

Водителю красного седана понадобилась помощь медиков Источник: Кристина Мамедова, 2GIS











В Новосибирске автомобиль перевернулся на крышу и заблокировал проезд под железнодорожными путями на улице Тоннельный спуск.

Фото странного ДТП, которое произошло недалеко от психиатрической больницы на улице Владимировской, опубликовали сегодня, 17 сентября, подписчики сообщества «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» и пользователи сервиса 2GIS. Новосибирцы предостерегали друг друга от идеи проехать через тоннель.

— Машины пятятся задом, не проехать, — написал один из подписчиков паблика.

Проезд через тоннель невозможен Источник: АСТ-54, «ВКонтакте»











Судя по фото, на месте аварии работают медики. Чтобы узнать о причинах аварии, НГС обратился за комментарием в пресс-службу областного главка МВД, но на момент публикации полицейские прокомментировать ДТП не успели.