«Летел на безумной скорости»: доставщик на велосипеде сбил трехлетнего малыша во дворе дома в Новосибирске

На место аварии приехали медики и полицейские Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Доставщик на велосипеде сбил трехлетнего ребенка на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Об этом НГС рассказал местный житель, ставший очевидцем произошедшего.

— Прямо возле 6 подъезда сбил, — рассказал сибиряк. Я выглянул в окно, чтобы посмотреть на машину свою, как она греется, и увидел родителей и ребенка рыдающего. Спустился узнать, что произошло, и мне рассказали, что доставщик летел на большой скорости и сбил ребенка.

По словам мужчины, на место аварии приехали полицейские и медики, которые выяснили, что мальчик отделался ушибами.

В полиции подтвердили, что разбираются в аварии:

— в Отдел полиции №3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску заявление поступило от пострадавшей стороны. Оно Зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Также НГС обратился за комментарием в компанию, в которой мог работать доставщик.