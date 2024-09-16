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Происшествия «Летел на безумной скорости»: доставщик на велосипеде сбил трехлетнего малыша во дворе дома в Новосибирске

«Летел на безумной скорости»: доставщик на велосипеде сбил трехлетнего малыша во дворе дома в Новосибирске

Ребенок получил ушиб ноги

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3 комментария

На место аварии приехали медики и полицейские

Доставщик на велосипеде сбил трехлетнего ребенка на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Об этом НГС рассказал местный житель, ставший очевидцем произошедшего.

— Прямо возле 6 подъезда сбил, — рассказал сибиряк. Я выглянул в окно, чтобы посмотреть на машину свою, как она греется, и увидел родителей и ребенка рыдающего. Спустился узнать, что произошло, и мне рассказали, что доставщик летел на большой скорости и сбил ребенка.

По словам мужчины, на место аварии приехали полицейские и медики, которые выяснили, что мальчик отделался ушибами.

В полиции подтвердили, что разбираются в аварии:

— в Отдел полиции №3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску заявление поступило от пострадавшей стороны. Оно Зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Также НГС обратился за комментарием в компанию, в которой мог работать доставщик.

Ранее мы писали о том, как по сибирячке проехал автомобиль. По словам пострадавшей, водитель скрылся.

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Если вы были очевидцем аварии, расскажите об этом журналисту НГС по телефону +7(923)157-0000 или на редакционные WhatsApp и Telegram.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
4
Гость
16 сентября 2024, 15:01
Надо запретить велосипеды.
Гость
16 сентября 2024, 15:05
Места нет здесь мечтам и химерам, Отшумела тех лет пора. Всё курьеры, курьеры, курьеры, Маклера, маклера, маклера… От еврея и до китайца, Проходимец и джентельмен — Все в единой графе считаются Одинаково — business man. - (отрывок из «Страна негодяев» Сергея Есенина)
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