«Летел на безумной скорости»: доставщик на велосипеде сбил трехлетнего малыша во дворе дома в Новосибирске

Доставщик на велосипеде сбил трехлетнего ребенка на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Об этом НГС рассказал местный житель, ставший очевидцем произошедшего.
— Прямо возле 6 подъезда сбил, — рассказал сибиряк. Я выглянул в окно, чтобы посмотреть на машину свою, как она греется, и увидел родителей и ребенка рыдающего. Спустился узнать, что произошло, и мне рассказали, что доставщик летел на большой скорости и сбил ребенка.
По словам мужчины, на место аварии приехали полицейские и медики, которые выяснили, что мальчик отделался ушибами.
В полиции подтвердили, что разбираются в аварии:
— в Отдел полиции №3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску заявление поступило от пострадавшей стороны. Оно Зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Также НГС обратился за комментарием в компанию, в которой мог работать доставщик.
Ранее мы писали о том, как по сибирячке проехал автомобиль. По словам пострадавшей, водитель скрылся.