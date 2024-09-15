«Я напоминала бомжа»: по сибирячке проехался автомобиль — ей самой пришлось звонить врачам

Сибирячку увезли на реанимобиле в больницу Источник: Роман Марьяненко / E1.RU











Жительница Новосибирска заявила, что стала жертвой ДТП после которого водитель бросил ее на проезжей части. Теперь 40-летней женщине предстоит долгая реабилитация. Что известно о происшествии, как здоровье пострадавшей и что говорят в полиции, выяснял НГС.

«Никто ко мне не подошел»

Инцидент произошел 25 августа в 12 часов дня на внутридомовом проезде неподалеку от Троллейной, 17. Предположительно сибирячку сбил белый Renault Duster. Женщина отмечает, что машина не просто сбила ее, но и проехала.

— Думаю, водитель видел падение человека, чувствовал, как проезжает по чему-то, слышал крик, но не остановился. С места происшествия он скрылся. Был дождь, слякоть. Я осталась лежать в грязи, потом добралась до кучи какого-то хлама, примостилась на него и пыталась вызвать скорую. Наверное, внешне я напоминала бомжа, поэтому никто ко мне даже не подошел, — вспоминает происшествие жительница Новосибирска Ольга (имя изменено по просьбе героини публикации).

По словам женщины, она смогла дозвониться в 112. Ее забрали врачи на реанимобиле и увезли в городскую клиническую больницу №34, где частично обследовали. По словам женщины, водитель проехал по голени. Ей поставили диагноз «разрыв связок голеностопа» (копия документа есть в распоряжении редакции). Туда же, в больницу, приехал сотрудник ГИБДД и опросил пострадавшую.

– Я несколько недель не смогу ходить – только каталка или костыли. Мне открыли больничный, и это надолго. Теперь я должна ездить на прием к травматологу по месту жительства. Каждая поездка обходится минимум в 400-500 рублей на такси, а автомобиля у меня нет. На лечение денег нет, ничего из прописанного врачом я не смогла купить, – сетует пострадавшая.

Ольга отмечает, что предполагаемый виновник за это время никаких попыток помочь не сделал.

«Теперь в семье два маломобильных»

При этом, сама сибирячка учится, поэтому не имеет основного заработка.

— У нас малоимущая семья. Мой основной доход — стипендия и редкие подработки. Полноценно работать я долго не смогу. Также болезнь отразиться на учебе, а у нас нельзя пропускать. Это чревато долгами, потерей стипендии и отчислением. Я взрослый студент, пошла учиться в 40. Учусь хорошо и будущую профессию люблю, — отметила Ольга.

Женщина добавила, что теперь в их семье два маломобильных человека – она на костылях, а ее мать не ходит. Сибирячка ищет свидетелей происшествия и хочет привлечь внимание к проблеме.

— Человек без денег и возможностей в сложной ситуации хуже бездомной собаки. Нет никакого лечения, нет возможности добраться до врача, испытываешь голод из-за того, что не можешь пойти и заработать в таком состоянии, — говорит пострадавшая.

Водителя нашли

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что найти виновника ДТП удалось.

– ДТП оформлено в установленном порядке. Водитель известен, – прокомментировали в полиции.

Позже в ведомстве отметили, что пока по этому делу проводится административное расследование.

Собственный анонимный источник НГС, знакомый с ситуацией, отметил: водитель никуда не скрывался, и ДТП оформили на месте. Кроме того, собеседник редакции отметил, что расследование таких происшествий — довольно долгий процесс. Пострадавшая проходит лечение, и только после ее выздоровления будет ясна степень тяжести, которую она получила.

– Срок поведения административного расследования составляет 30 календарных дней, но может быть продлен до 6 месяцев по делам о нарушении ПДД, повлекшим причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью. Важную роль играет, какие травмы получила потерпевшая. По результатам ее лечения в Госавтоинспекцию направят документы, подтверждающие ее диагноз, – отметил собеседник НГС.

На основании этого диагноза будет принято решение в зависимости от степени полученной травмы — либо дело будет рассматриваться как административное, либо уйдет в уголовную плоскость. Если такое произойдет, административное дело прекратят и передадут следователю на рассмотрение в рамках уголовно-процессуального кодекса.