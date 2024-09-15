Палец восьмилетнего мальчика застрял в гайке, приваренной к столбу — на место выезжали спасатели

В Новосибирске 8-летний мальчик час простоял у фонарного столба, а все по тому, что его палец застрял в гайке, которая приварена к столбу. Об этом сообщили очевидцы.
— На Горском в парке «Сибирь» мальчик засунул палец в металлическое кольцо, а вытащить не смог. Так и простоял целый час, пока жители не вызвали спасателей, — сообщил очевидец Дмитрий.
Как сообщили в пресс-службе МАСС, спасатели за 2 минуты освободили палец ребенка. Медицинская помощь ему не понадобилась. Мальчика передали матери.
Ранее в Новосибирске у женщины рука застряла в машине для раскатки теста. 29-летней пострадавшей понадобилась помощь врачей.