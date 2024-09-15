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Происшествия Палец восьмилетнего мальчика застрял в гайке, приваренной к столбу — на место выезжали спасатели

Палец восьмилетнего мальчика застрял в гайке, приваренной к столбу — на место выезжали спасатели

Инцидент произошел в Горском микрорайоне

119
2 комментария

На спасение ребенка ушло 2 минуты

В Новосибирске 8-летний мальчик час простоял у фонарного столба, а все по тому, что его палец застрял в гайке, которая приварена к столбу. Об этом сообщили очевидцы.

— На Горском в парке «Сибирь» мальчик засунул палец в металлическое кольцо, а вытащить не смог. Так и простоял целый час, пока жители не вызвали спасателей, — сообщил очевидец Дмитрий.

Как сообщили в пресс-службе МАСС, спасатели за 2 минуты освободили палец ребенка. Медицинская помощь ему не понадобилась. Мальчика передали матери.

Ранее в Новосибирске у женщины рука застряла в машине для раскатки теста. 29-летней пострадавшей понадобилась помощь врачей.

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Комментарии
2
Гость
15 сентября 2024, 17:45
Судя по фото, зачем он полез через борт и начал сдувать куда не надо палец?
Гость
15 сентября 2024, 17:45
чей прицеп застрял
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