У сибирячки рука застряла в машине для раскатки теста — на место выезжали спасатели

Спасателям удалось освободить руку пострадавшей Источник: Алена Истомина / NGS.RU, «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» / «ВКонтакте»











Ночью 2 сентября в Новосибирске у женщины рука застряла в машине для раскатки теста. 29-летней пострадавшей понадобилась помощь врачей.

Об этом рассказали в сообществе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» во «ВКонтакте». Инцидент произошел в Октябрьском районе на улице Кирова. Сотрудники МАСС работали на вызове с 00:01 до 00:23.

— Заблокирована кисть руки в механизме раскатки теста. Рука деблокирована. Женщина 1995 года рождения передана бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в группе.

Судя по фото с места происшествия, в тестораскаточной машине застряли пальцы правой руки женщины.

Похожий случай произошел в Новосибирске в январе прошлого года. Тогда рука женщины застряла в тестомесе.