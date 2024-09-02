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Происшествия У сибирячки рука застряла в машине для раскатки теста — на место выезжали спасатели

У сибирячки рука застряла в машине для раскатки теста — на место выезжали спасатели

Инцидент произошел на улице Кирова

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5 комментариев

Спасателям удалось освободить руку пострадавшей

Ночью 2 сентября в Новосибирске у женщины рука застряла в машине для раскатки теста. 29-летней пострадавшей понадобилась помощь врачей.

Об этом рассказали в сообществе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» во «ВКонтакте». Инцидент произошел в Октябрьском районе на улице Кирова. Сотрудники МАСС работали на вызове с 00:01 до 00:23.

— Заблокирована кисть руки в механизме раскатки теста. Рука деблокирована. Женщина 1995 года рождения передана бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в группе.

Судя по фото с места происшествия, в тестораскаточной машине застряли пальцы правой руки женщины.

Похожий случай произошел в Новосибирске в январе прошлого года. Тогда рука женщины застряла в тестомесе.

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Ночью 2 сентября в Новосибирске у женщины рука застряла в машине для раскатки теста. 29-летней пострадавшей помогли спасатели МАСС

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Октябрьский район Новосибирска Спасатели МАСС Застряла рука Тесто
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Комментарии
5
Гость
2 сентября 2024, 09:24
видел короткомертажку которая начналась так же с "я застряла"
Гость
2 сентября 2024, 09:25
Что она там пыталась потрогать?
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