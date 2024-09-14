Частный самолёт разбился в Алтайском крае: пилот погиб — фото с места крушения

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в после крушения легкомоторного самолета, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России. Пилот погиб.
Инцидент произошел 14 сентября, воздушное судно совершило жёсткую посадку вблизи поселка Приозерный в Рубцовском районе. Следователи выясняют причины авиационного происшествия.
Дело возбуждено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
По данным источника Telegram-канала «112», пилотом мог быть местный 60-летний авиатор Олег Дементьев. Бортовой номер принадлежит самолёту Авиатика-МАИ-890, это одноместный биплан, разработанный в СССР.
В августе в Иркутской области разбился военный самолёт — борт загорелся в воздухе.