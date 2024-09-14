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Происшествия Частный самолёт разбился в Алтайском крае: пилот погиб — фото с места крушения

Частный самолёт разбился в Алтайском крае: пилот погиб — фото с места крушения

Возбуждено уголовное дело

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8 комментариев

Пилот скончался до прибытия экстренных служб

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в после крушения легкомоторного самолета, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России. Пилот погиб.

Инцидент произошел 14 сентября, воздушное судно совершило жёсткую посадку вблизи поселка Приозерный в Рубцовском районе. Следователи выясняют причины авиационного происшествия.

Дело возбуждено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По данным источника Telegram-канала «112», пилотом мог быть местный 60-летний авиатор Олег Дементьев. Бортовой номер принадлежит самолёту Авиатика-МАИ-890, это одноместный биплан, разработанный в СССР.

В августе в Иркутской области разбился военный самолёт — борт загорелся в воздухе.

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Комментарии
8
Долой мракобесие
14 сентября 2024, 16:13
Интересно, на днях писали что в Мурманской области особо ретивые сограждане начали стрелять по легкомоторным частным самолётам, принимая их за вражеские дроны, в свете последних событий. Может и здесь тоже с земли кто-то постарался.
Гость
14 сентября 2024, 14:30
Это в России частным самолётом терь зовется, а я то думал банер на мусорке!?
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