Военный самолет разбился в Сибири: видео взрыва

В Иркутской области разбился военный самолет.
В Минобороны сообщили, что экипаж катапультировался. Крушение произошло при выполнении планового полета, отметили в ведомстве. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Предварительной причиной аварии стала «техническая неисправность».
Инцидент произошел с бомбардировщиком Ту-22М3. Судя по видео, которые сняли очевидцы, самолет загорелся в воздухе. Как сообщает телеграм-канал Baza, бомбардировщик упал в 100 метрах от федеральной трассы Р-255.
Губернатор региона сообщил, что всех четырех пилотов упавшего самолета нашли, они живы. Пожар удалось ликвидировать.
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