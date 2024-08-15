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Бомбардировщик Ту-22 упал в Иркутской области

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Происшествия Военный самолет разбился в Сибири: видео взрыва

Военный самолет разбился в Сибири: видео взрыва

Борт загорелся в воздухе

3 253
53 комментария
Пилоты успели катапультироваться

В Иркутской области разбился военный самолет.

В Минобороны сообщили, что экипаж катапультировался. Крушение произошло при выполнении планового полета, отметили в ведомстве. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Предварительной причиной аварии стала «техническая неисправность».

Инцидент произошел с бомбардировщиком Ту-22М3. Судя по видео, которые сняли очевидцы, самолет загорелся в воздухе. Как сообщает телеграм-канал Baza, бомбардировщик упал в 100 метрах от федеральной трассы Р-255.

На месте ЧП вспыхнул пожар

Губернатор региона сообщил, что всех четырех пилотов упавшего самолета нашли, они живы. Пожар удалось ликвидировать.

Всю информацию о ЧП читайте в онлайн-трансляции наших коллег из Ircity.Ru.

ПО ТЕМЕ
Иркутская область Разбился самолет Бомбардировщик Пожар
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Комментарии
55
Марпл Это Я
15 августа 2024, 22:50
Хорошо, что пилоты живы. Хорошо, что с такой безлюдной местности в 100 метрах от федеральной трассы и в пределах видимости жилых кварталов, действительно не оказалось людей, счастливое совпадение для всех.
За державу обидно!
15 августа 2024, 22:44
"Инцидент произошел с бомбардировщиком Ту-22М3" Это катастрофа,а не инцидент и следствие всеобщего бардака и безответственности ,а ещё "тимуроивановщины" на всех уровнях.
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