Напротив детской площадки: труп мужчины нашли у дома на Широкой

Труп мужчины обнаружили во дворе дома на улице Широкой, 123 в Новосибирске. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Тело напротив детской площадки увидели местные жители утром 12 сентября.
— Следственным отделом по Ленинскому району проводится уголовно-процесуальная проверка по факту обнаружения утром 12.09.2024 тела мужчины у одного из многоквартирных домов в Ленинском районе города Новосибирска, — уточнили пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.
Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее НГС писал, что 9 сентября труп мужчины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске.