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Происшествия Напротив детской площадки: труп мужчины нашли у дома на Широкой

Напротив детской площадки: труп мужчины нашли у дома на Широкой

Следователи проводят проверку

3 692
12 комментариев

Тело нашли утром 12 сентября

Труп мужчины обнаружили во дворе дома на улице Широкой, 123 в Новосибирске. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Тело напротив детской площадки увидели местные жители утром 12 сентября.

— Следственным отделом по Ленинскому району проводится уголовно-процесуальная проверка по факту обнаружения утром 12.09.2024 тела мужчины у одного из многоквартирных домов в Ленинском районе города Новосибирска, — уточнили пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее НГС писал, что 9 сентября труп мужчины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске.

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Комментарии
12
Гость
12 сентября 2024, 10:19
пересолил
Коляныч 2.0
12 сентября 2024, 10:31
Языковой патруль в Ивано-Франковске задержал трех сотрудников ТЦК за разговоры на русском языке.
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