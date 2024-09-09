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Происшествия «Выпал с 16 этажа»: труп мужчины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

«Выпал с 16 этажа»: труп мужчины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

Инцидент произошел в Кировском районе

831
7 комментариев

Все произошло примерно в 18 часов

В Кировском районе Новосибирска под окнами многоэтажки найдено тело мужчины. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел днем в понедельник, 9 сентября. Как пишут очевидцы в канале, тело мужчины было найдено на крыльце одного из подъездов дома по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 44/7.

— Мужчина выпал с 16 этажа. Медикам спасти его не удалось, — рассказали очевидцы в канале.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности происшествия. В ведомстве переадресовали запрос журналиста в Следственный комитет.

Корреспондент НГС также обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области.

7 сентября мужчина упал с высоты дома на улице Беловежской. Момент трагедии попал на видео.

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Новосибирск МВД Выпала из многоэтажки СУ СКР по Новосибирской области
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Комментарии
8
Гость
9 сентября 2024, 20:55
Соли?
Гость
9 сентября 2024, 20:47
Скоро из 30-ти этажки вываливаться будут, что возле Зоопарка!
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