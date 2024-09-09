«Выпал с 16 этажа»: труп мужчины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

Все произошло примерно в 18 часов Источник: «Новосибирск с огоньком"/Telegram











В Кировском районе Новосибирска под окнами многоэтажки найдено тело мужчины. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел днем в понедельник, 9 сентября. Как пишут очевидцы в канале, тело мужчины было найдено на крыльце одного из подъездов дома по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 44/7.

— Мужчина выпал с 16 этажа. Медикам спасти его не удалось, — рассказали очевидцы в канале.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности происшествия. В ведомстве переадресовали запрос журналиста в Следственный комитет.

Корреспондент НГС также обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области.