НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

с-в.

 757мм 76%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,39
EUR 99,91
Крутой бизнес России
Как живёт Рза Рзаев
Обзор хороших детсадов
Бум автокредитов
Уголовное дело из-за бань
Зарядки для электрокаров
Новости в Telegram
Происшествия Атаки БПЛА Девятилетний ребенок погиб во время ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом в Подмосковье

Девятилетний ребенок погиб во время ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом в Подмосковье

На месте работают оперативные службы

4 536
28 комментариев

Очевидцы опубликовали видео момента взрыва

В ходе атаки ВСУ на город Раменское в Подмосковье погиб девятилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В одной из многоэтажек вспыхнул пожар. Огонь охватил 11–12-й этажи.

— Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома. К сожалению, погиб 9-летний ребенок, — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Еще один беспилотник попал в дом на Высоковольтной улице. В квартире на девятом этаже вспыхнул пожар.

— Туда также выехали все службы. Есть один пострадавший, — сообщил губернатор.

Жильцов эвакуируют и размещают в пунктах временного пребывания.

Мы рассказываем о ЧП в онлайн-трансляции.

Обновлено в 07:25 мск

По уточненным данным, гибель ребенка не подтвердилась. Погибла 46-летняя женщина, сообщил Андрей Воробьев.

ПО ТЕМЕ
Взрыв Погиб ребенок Атаки БПЛА Подмосковье Атака беспилотников
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
Гость
10 сентября 2024, 10:14
До начала СВО чтобы на подмосковье напал вооруженный дрон , нереальная фантастика, такое просто невозможно. А нынче такие реалии.
275239151
10 сентября 2024, 11:48
Информация неверная. Исправьте
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

MobiJones,43

AngeL,37

Margarita ,34

Sasha,38

Ната,40

Артём,39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление