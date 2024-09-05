«Ударили наотмашь, прыснули в лицо»: сибиряк заявил о нападении охраны боулинг-центра с газовым баллоном — видео

Новосибирец утверждает, что его избили без причины Источник: Читатель НГС Никита











Новосибирец Никита возмутился действиями охраны развлекательного комплекса Quantum, которая якобы без причины ударила его и прыснула перцовым баллончиком в лицо. Все произошло в боулинг-центре, расположенном по адресу Николая Островского, 200.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 5 сентября. Никита вместе с товарищем отдыхали в боулинг-центре, катали шары, выпивали. Незадолго до закрытия молодые люди пошли на выход, рассчитались и стали вызывать такси. Пока ждали машину на диване, товарищ Никиты немного прикорнул.

— К нам подошли два человека в балаклавах и сказали, что нам нужно быстрей уходить. Мы сказали, что уйдем, когда такси приедет, без проблем. Они нас ударили по лицу, меня и друга наотмашь без причин. Я никаких действий не предпринимал в их сторону, — рассказал НГС Никита.

Молодые люди спустились на улицу из боулинг-центра. За ними спустились и сотрудники охранного агентства.

— Прошло минуты четыре, я пытался все еще вызвать такси. Охранники вышли, один подошел ко мне и говорит — ты че хотел? И прыснул баллоном в лицо мне и моему товарищу, достаточно сильно. Меня сразу раскоординировало, боль адская, — продолжает Никита.

Когда парни пришли в себя — то сняли видео, на которое запечатлели якобы напавших на них сотрудников охраны. Спустя время молодые люди вызвали к боулинг центру скорую помощь и сотрудников полиции.

Конфликт произошел в ночь на 5 сентября Источник: Читатель НГС Никита

Никита уехал с медиками в больницу — он пострадал сильней. В больнице ему поставили диагноз — химический ожог роговицы глаза, сделали процедуры и отпустили домой.

Никита намеревается подать заявление в полицию на охранников боулинг-центра, поскольку считает, что на него напали без причины.

Боулинг-комплекс Quantum охраняют сотрудники агентства АБ «Гвардия». В пресс-службе организации корреспонденту НГС сообщили, что в ночь на 5 августа в центр на улице Островского было два вызова.

— Первый — в 1:23 ночи, было нажатие тревожной кнопки в центре. Туда отправился экипаж Росгвардии и наш ГБР. Вывели двух пьяных мужчин, которые вели себя агрессивно. Второй вызов по этому же адресу в 1:43. Также прибыл наш экипаж ГБР. Вернулись мужчины, которых вывели ранее, мешали работать. ГБР их вывели, применили спецсредства — газ. В обоих случаях была нажата тревожная кнопка администрации развлекательного центра, — пояснили НГС в агентстве «АБ Гвардия».

Управляющий боулинг-центра Quantum Сергей в беседе с корреспондентом НГС пояснил, что Никита и его друг задержались в заведении уже после его закрытия.

— Мы работаем до часу ночи, эти мужчины находились у нас примерно до 1:20, администратор просила их уйти, но ни не реагировали. Администратор действовал по инструкции, нажал на тревожную кнопку, приехала охрана и вывела ребят. Потом возникла ситуация — сотрудники собрались домой. У нас есть раздвижная дверь, которая блокируется. Один из молодых людей пытался проникнуть в заведение уже через заблокированную дверь, поэтому снова приехала охрана и вывела их. Молодые люди были нетрезвыми, один уснул, его пришлось прямо будить, — пояснил НГС Сергей.