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Происшествия эксклюзив «Уехал на машине клиента»: в Новосибирске месяц ищут пропавшего мужчину — он не вернулся домой после работы

«Уехал на машине клиента»: в Новосибирске месяц ищут пропавшего мужчину — он не вернулся домой после работы

Местонахождение Виталия Носовца неизвестно со 2 августа

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5 комментариев

Машину, на которой уехал мужчина, нашли сотрудники полиции

В Новосибирске уже месяц ищут пропавшего Виталия Носовца, который исчез при странных обстоятельствах 2 августа. Об исчезновении мужчины в редакцию НГС сообщила его супруга Ольга.

По словам женщины, вечером 2 августа Виталий отправил ей голосовое сообщение, в котором обещал перезвонить позже. Оно пришло примерно в 20:30. С места работы от здания Военная 8/11 мужчина уехал около 21:30 — так Ольге сказали коллеги.

— Он работал в автосервисе и уехал на машине клиента. Чуть позже его телефон оказался недоступен. Мы думали, может погуляет и объявится, но через неделю после исчезновения его брат написал заявление в полицию об пропаже, — рассказала НГС Ольга.

Клиент, на чьей машине уехал Виталий Носовец, также подал в полицию заявление об угоне.

— Машину нашли в Дзержинском районе. В салоне был его телефон, банковские карты, а его самого не было. Сама машина была закрыта. На его квартире тоже остались вещи, все на месте. Машину вернули, а человека нет, — рассказывает Ольга.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, темные волосы, карие глаза. Во что был одет мужчина в день исчезновения — неизвестно.

Если вы знаете о местонахождении пропавшего Виталия Носовца — позвоните его супруге по телефону +7 983 138 53 77 Ольга.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, ведется ли поиск мужчины. В ведомстве пообещали предоставить информацию позже.

Тем временем в Новосибирске продолжаются поиски 25-летнего Виталия Ступакова. Он пропал 6 июля.

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Комментарии
5
Красивая.
3 сентября 2024, 21:49
На СВО поехал.
Гость
3 сентября 2024, 21:50
Э...мужчины,вы куда пропадаете,так дело не пойдет...
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