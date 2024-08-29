Несколько пожарных машин пронеслись по центру Новосибирска к ресторану «Жан Хуан Лу»

Вызов оказался ложным Источник: Стас Соколов / NGS.ru











Пожарные автомобили собрались у деревянного особняка по адресу Ленина, 11 в тихом центре Новосибирска.

Очевидцы заметили не менее трех спецмашин, которые с сиренами и мигалками пронеслись по центру. Автомобили подъехали к деревянному особняку, который является памятником деревянного зодчества. Сейчас в здании находится ресторан «Жан Хуан Лу».

— Вызов поступил в 12:50, выехали на тушение по повышенному рангу пожара, в связи со спецификой здания, — рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. — Пожарные прибыли на место, возгорания не обнаружено.

В 1999 году здание бывшей женской гимназии в Тихом центре уже горело. Тогда, по данным музея Новосибирска, огонь уничтожил перекрытия, внутренние перегородки, крыша, полы, обшивку и декор.