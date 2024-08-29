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Происшествия Несколько пожарных машин пронеслись по центру Новосибирска к ресторану «Жан Хуан Лу»

Несколько пожарных машин пронеслись по центру Новосибирска к ресторану «Жан Хуан Лу»

Здание является памятником деревянного зодчества

2 629
13 комментариев

Вызов оказался ложным

Пожарные автомобили собрались у деревянного особняка по адресу Ленина, 11 в тихом центре Новосибирска.

Очевидцы заметили не менее трех спецмашин, которые с сиренами и мигалками пронеслись по центру. Автомобили подъехали к деревянному особняку, который является памятником деревянного зодчества. Сейчас в здании находится ресторан «Жан Хуан Лу».

— Вызов поступил в 12:50, выехали на тушение по повышенному рангу пожара, в связи со спецификой здания, — рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. — Пожарные прибыли на место, возгорания не обнаружено.

В 1999 году здание бывшей женской гимназии в Тихом центре уже горело. Тогда, по данным музея Новосибирска, огонь уничтожил перекрытия, внутренние перегородки, крыша, полы, обшивку и декор.

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Комментарии
13
Гость
29 августа 2024, 13:58
В 2000 году это здание, тогда еще памятник деревянного зодчества, а не нынешний новодел, сгорело практически дотла.
Гость
29 августа 2024, 14:10
Вот как можно в деревянных зданиях устраивать жральни? И удивляюсь, как оно за 20 лет ещё раз не сгорело?
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