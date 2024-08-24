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Происшествия Октябрьский мост в Новосибирске встал в пробку из-за ДТП с мотоциклом — фото

Октябрьский мост в Новосибирске встал в пробку из-за ДТП с мотоциклом — фото

Пробка растянулась до улицы Немировича-Данченко

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5 комментариев

Авария произошла около 22:30

Октябрьский мост вечером в субботу, 24 августа, встал в пробку из-за аварии с мотоциклистом. Информация о происшествии опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Как пишут очевидцы в паблике, авария произошла около 22:30. По предварительным данным, водитель мотоцикла двигался с левого берега в сторону правого и в пути не справился с управлением.

— Толпа мопедистов стоит. Один упал с мотоцикла, — рассказали очевидцы в паблике.

Также сообщается, что из-за аварии на Октябрьском мосту при движении в сторону правого берега растянулась огромная пробка. Она начинается у ТЦ «Горский» на улице Немировича-Данченко.

Пробка растянулась при движении в сторону улицы Восход

Корреспондент НГС обратился за комментарием в городской отдел пропаганды ГАИ, чтобы узнать подробности ДТП и состояние пострадавшего.

Ранее на улице Станиславского мотоциклист на высокой скорости влетел в иномарку. Происшествие попало на видео.

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Новосибирск ГАИ Октябрьский мост ДТП с мотоциклистами
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Комментарии
6
Гость
24 августа 2024, 23:15
Мотопедист выёживался перед своими парнями и свалился? Никогда такого не было и вот опять...
Гость
24 августа 2024, 23:20
Выходные это не повод не стоять в пробках.
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