Октябрьский мост в Новосибирске встал в пробку из-за ДТП с мотоциклом — фото

Авария произошла около 22:30 Источник: АСТ-54/vk.com











Октябрьский мост вечером в субботу, 24 августа, встал в пробку из-за аварии с мотоциклистом. Информация о происшествии опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Как пишут очевидцы в паблике, авария произошла около 22:30. По предварительным данным, водитель мотоцикла двигался с левого берега в сторону правого и в пути не справился с управлением.

— Толпа мопедистов стоит. Один упал с мотоцикла, — рассказали очевидцы в паблике.

Также сообщается, что из-за аварии на Октябрьском мосту при движении в сторону правого берега растянулась огромная пробка. Она начинается у ТЦ «Горский» на улице Немировича-Данченко.

Пробка растянулась при движении в сторону улицы Восход Источник: 2ГИС











Корреспондент НГС обратился за комментарием в городской отдел пропаганды ГАИ, чтобы узнать подробности ДТП и состояние пострадавшего.

Ранее на улице Станиславского мотоциклист на высокой скорости влетел в иномарку. Происшествие попало на видео.