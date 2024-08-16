Мотоциклист на скорости влетел в автомобиль на Станиславского — видео аварии

За рулем иномарки находился 63-летний мужчина Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области











Сегодня утром, 16 августа, на левом берегу Новосибирска произошло ДТП — водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не пропустил 28-летнего мотоциклиста, в результате чего последний пострадал. Об этом НГС рассказали в Госавтоинспекции по региону.

Авария произошла примерно в 09:53.



— Водитель Mitsubishi Outlander 1961 года рождения ехал по улице Станиславского. При повороте на улицу Котовского он не пропустил мотоциклиста 1998 года рождения на Honda, который ехал во встречном направлении, — объяснили в ГАИ.

Источник: Госавтоинспекция по Новосибирской области

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель японского внедорожника.



В результате ДТП мотоциклист получил травму — перелом руки. Его доставили в больницу. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.



Ранее НГС писал, что 11-летний ребенок на питбайке сбил школьницу на велосипеде под Новосибирском.

