НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+24°

облачно, без осадков

ощущается как +24

3 м/c,

южн.

 739мм 72%
Подробнее
6 Пробки
USD 88,80
EUR 98,32
Долг за отмену брони квартиры
Подслушано в чатах родителей
Кто курировал мигрантов
Что не забыть перед 1 сентября
Орёт реклама под окнами
Жизнь как в кино
Прогулка по кладбищу
Массово уволились из Толмачёво
НГС в Telegram
Происшествия Мотоциклист на скорости влетел в автомобиль на Станиславского — видео аварии

Мотоциклист на скорости влетел в автомобиль на Станиславского — видео аварии

Парня увезли в больницу

5 017
109 комментариев
За рулем иномарки находился 63-летний мужчина

Сегодня утром, 16 августа, на левом берегу Новосибирска произошло ДТП — водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не пропустил 28-летнего мотоциклиста, в результате чего последний пострадал. Об этом НГС рассказали в Госавтоинспекции по региону.

Авария произошла примерно в 09:53.

— Водитель Mitsubishi Outlander 1961 года рождения ехал по улице Станиславского. При повороте на улицу Котовского он не пропустил мотоциклиста 1998 года рождения на Honda, который ехал во встречном направлении, — объяснили в ГАИ.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель японского внедорожника.

В результате ДТП мотоциклист получил травму — перелом руки. Его доставили в больницу. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

Ранее НГС писал, что 11-летний ребенок на питбайке сбил школьницу на велосипеде под Новосибирском.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск ДТП Госавтоинспекция Мотоцикл
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
109
142514821
16 августа 2024, 13:46
У нас в городе есть поворот со Станционной на Котовского??? Чесслово, вы бы проверяли что пишите..
так то
16 августа 2024, 13:56
А мото точно ехал по дороге, а не летел на под тип коптера? Водителю авто надо настаивать на проведении экспертизы - у него с учетом скорости движения мото была возможность его увидеть?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Чистое море и пустой пляж. Туристка — об отдыхе с палатками под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Рекомендуем
Знакомства

Северянка,43

Yurkova.a96,28

Она,42

Tatuyna,60

Леся,41

Gera,53

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление