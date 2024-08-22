Транспортировали на вертолете: попавшего под обвал в Пакистане новосибирского альпиниста доставили в госпиталь

Группа отправилась на Гашербрум IV на поиски погибшего альпиниста Источник: Федерация альпинизма России











Новосибирского альпиниста Сергей Миронова, попавшего под обвал в Пакистане, доставили в госпиталь вместе с его напарником Михаилом Мироновым. Информацией с НГС поделилась руководитель PR-службы Федерации альпинизма России Ирина Морозова.

Доставка новосибирца и его однофамильца Михаила Миронова прошла в четверг, 22 августа.

— Их обоих сегодня на вертолете транспортировали в Скарду. Сейчас они находятся в госпитале. Состояние удовлетворительное, никаких осложнений нет, — рассказала НГС Ирина Морозова.

Ожидается, что в скором времени будет начата организация доставки новосибирца и его напарника на территорию России. Когда это произойдет пока не известно, все будет зависеть от состояния травмированных.

Группа опытных альпинистов отправилась в поход на гору Гашербрум IV с целью поиска и репатриации тела погибшего альпиниста Дмитрия Головченко. В состав группы входили пять человек – Сергей Нилов, Алексей Баутин, Михаил Миронов, Сергей Миронов и Евгений Яблоков

17 августа во время работы на ледопаде произошел обвал, в результате которого трое мужчин — Сергей Нилов, Сергей Миронов и Михаил Миронов — оказались в опасной ситуации. Связь с Сергеем Ниловым была потеряна. Сергей и Михаил Мироновы получили травмы разной степени тяжести. Позже спасатели с вертолета обнаружили пострадавших туристов.

Ранее НГС сообщал, что в Республике Алтай произошел инцидент с участием туриста из Новосибирска. По данным источников, мужчина совершал восхождение на гору Бегемот по отвесной скале, но сорвался вниз. В результате падения он получил травму головы и плеча.