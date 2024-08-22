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Происшествия Толпа «граждан СССР»* ворвалась в администрацию Новосибирского района — сотрудники вызвали подмогу

Толпа «граждан СССР»* ворвалась в администрацию Новосибирского района — сотрудники вызвали подмогу

Некоторые успели проникнуть внутрь, другие — скопились у входа

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1 комментарий

По словам заместителя главы Новосибирского района, граждане приходят к ним не в первый раз

Толпа новосибирцев, считающих себя «гражданами СССР»* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), ворвалась в администрацию Новосибирского района, чтобы встретиться с заместителем главы. На вопросы людей ответили, но им этого оказалось недостаточно, тогда толпа начала бродить по зданию и все снимать. Охране пришлось вызвать подмогу.

Как рассказали в пресс-службе агентства «Гвардия», днем 20 августа толпа требовала пропустить их через турникет к заместителю главы Новосибирского района. Охранник испугался и нажал на тревожную кнопку, чтобы позвать подмогу. Гвардейцев попросили успокоить толпу.

— Выяснилось, что около 12 человек уже прорвались внутрь и поднялись на 3 этаж, а ещё порядка семи — толпились внизу. Визит граждан предварительно согласован не был, — сообщили в пресс-службе.

В «Гвардии» отметили, что попросили людей не мешать работать сотрудникам госучреждения. Бойцы убедили толпу разойтись, не нарушать общественный порядок и покинуть помещение. Люди согласились.

Заместитель главы администрации Новосибирского района Ирина Полевая рассказала НГС, в администрацию пришли люди, которые состоят в сообществе, считающем себя «гражданами СССР»*. Они не в первый раз посещают здание массово, даже если записываются на прием поодиночке.

— Пришел один человек, якобы в канцелярию, его пропустили, после второй зашел, в итоге их было около 20. Они начали ходить по администрации, достали телефоны, снимали буквально каждый угол и всех сотрудников в кабинетах, — поделилась Ирина Полевая. — Просили показать документы, вплоть до приказа о назначении.

Как оказалось толпа приходила по земельному вопросу к заместителю главы Константину Ходову, по словам Ирины Полевой, на все им дали разъяснения, но ответы граждан не устроили.

Участники сообщества, рассказывает заместитель, считают что Россия — корпорация и что такой страны не существует. Они соблюдают те законы РФ, которые защищают их права, а те, которые их к чему-то обязывают, не признают.

— Никто не против отвечать на вопросы, им этого оказалось недостаточно. Люди начали бродить по администрации, — объяснила Ирина Полевая. — Это очень серьезная опасность, людей из сообщества много, они активные, порой агрессивные.

*«Граждане СССР» (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Если вы были участником описанного события, свяжитесь с редакцией НГС, чтобы рассказать подробности. Можно анонимно.

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Ранее источники НГС сообщали, что представители указанной в материале секты были замешаны в истязании 9-летней девочки в одном из сел новосибирской области.

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Толпа Заместитель главы Администрация Новосибирский район Секта
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Комментарии
3
Гость
22 августа 2024, 14:50
А должны были ворваться в психдиспансер.
Гость
22 августа 2024, 14:50
Администрация не желает разговаривать с гражданами страны
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