Режим ЧС, 41 пострадавший, пожарные в реанимации, взрывы: собрали всё, что известно о горящей в Ростовской области нефтебазе

Дым виден за десятки километров Источник: Диана Кулыгина / 161.RU











В ночь на 18 августа на западе Ростовской области сбили дрон. А к утру стало известно, что БПЛА атаковали и юго-восток региона. После этого на нефтебазе в Пролетарске загорелось дизтопливо. Тушение приходилось прерывать из-за повторной атаки беспилотников. На данный момент известно о 41 пострадавшем, из них 18 — в больнице. Все они — пожарные, которые тушат полыхающую нефтебазу.



Редакция 161.RU собрала всё, что известно о ЧП в Ростовской области на данный момент.



Что произошло?

В ночь на 18 августа Ростовскую область атаковали беспилотники. Сначала дрон сбили на западе региона, а потом — на юго-востоке.



— В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива, — сообщил ранним утром 18 августа губернатор области Василий Голубев.



Он же потом добавил: из-за повторной атаки БПЛА тушение нефтебазы пришлось прервать.



Источник: читатель 161.RU

Вечером того же дня губернатор отчитался: тушение продолжается. На территории Пролетарского района ввели режим повышенной готовности.



Тогда же ЧП прокомментировал глава Пролетарского района Валерий Горнич. По его словам, на месте работали 250 пожарных на 80 спецмашинах. Чиновник отметил, что состояние воздуха в норме, а сотрудников базы обеспечили трехразовым питанием.



19 августа Василий Голубев сообщил: в Пролетарском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 12:00 пострадавшими числились 18 пожарных, из них 4 — в тяжелом состоянии. По данным источника 161.RU, двое спасателей оказались в реанимации в тяжелом состоянии.



Пострадавших пожарных из Пролетарска доставили в Ростов на вертолете Источник: читатель 161.RU











Примерно в 15:00 тушение огня приостановили из-за новых очагов — начали взрываться емкости с керосином. Ситуацию усугубили сильный ветер и стоящая на улице жара. Чтобы охладить резервуары, берут воду из находящихся поблизости водоемов.



Пострадавшие

Изначально губернатор области сообщал, что пострадавших нет. Но днем 18 августа стало известно, что в больницу попали 18 человек. Это пожарные, которые тушат полыхающую нефтебазу.

К 16:00 число пострадавших выросло до 41. В общей сложности 18 человек попали в стационар, пятеро из них — в реанимацию. Их увезли в Ростов.



По словам местных жителей, в больницах Пролетарска сейчас аврал — туда привозят всех раненых спасателей.



Гуманитарная помощь

Днем 19 августа районная администрация объявила сбор гуманитарной помощи пожарным. Чиновники попросили для спасателей газированную воду, противоожоговые и обезболивающие средства, шприцы, капли для глаз и еду.



По словам источника 161.RU в районной администрации, за медикаментами пришлось ехать в соседний район, потому что на месте в аптеках уже всё скупили.



Вопросы без ответов

Власти неохотно комментируют пожар в Пролетарске. До сих пор нет официальных сведений, на каком именно предприятии ЧП, какова площадь возгорания, сколько на месте сил и средств, как далеко огонь от домов. Сами местные жители говорят, что огонь полыхает буквально в 5–10 километрах от их жилья.



С 18 августа не было ни одного комментария от МЧС — ни регионального, ни федерального. И Роспотребнадзор не говорит, в каком состоянии воздух над городом. Хотя местные сообщают, что часть Пролетарска — в густом дыму, который видно за десятки километров.

