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В Новосибирске ищут пропавшую 15-летнюю девушку

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Происшествия эксклюзив Уехала на поезде: в Новосибирске ищут пропавшую 15-летнюю девушку из Кургана

Уехала на поезде: в Новосибирске ищут пропавшую 15-летнюю девушку из Кургана

Ранее Вера Виноградова не сбегала из дома

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19 комментариев
Вера Виноградова может находиться в Новосибирске с 14 августа

Новосибирцев просят помочь в поиске пропавшей 15-летней Веры Виноградовой. Девочка ушла из дома в Кургане и отправилась на поезде в Новосибирск.

В беседе с НГС мама девочки Елена рассказала, что ее дочь пропала 12 августа примерно в 20 часов.

— Она ушла гулять вечером и не вернулась. Когда я подавала заявление в полицию на розыск, мне сказали, что по ее паспорту был куплен билет из Кургана в Новосибирск, на поезд. Поезд отправился вечером 13 августа и 14 числа уже должна была быть в Новосибирске. Она вообще не выходит на связь. Сейчас ее, как мне сказали, ее объявили во всероссийский розыск, — рассказала НГС Елена.

По словам женщины, ранее дочь не уходила из дома, всегда возвращалась ночевать и склонности к бродяжничеству не была замечена.

В пресс-службе ГУ МВД по Курганской области корреспонденту НГС сообщили, что заявление о пропаже девочки поступило в отдел №1 полиции города Кургана, ведется поиск ребенка.

Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, среднее телосложение. Во что была одета девочка в день исчезновения — неизвестно.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей Веры Виноградовой, просят обращаться по телефонам +7 (3522) 42–12–98 — это номер УМВД по Курганской области, или по номеру +7 965 865 30 64 — мама Елена.

Тем временем в Новосибирской области продолжаются поиски пропавшей 44-летней Ксении Маховой. В последний раз ее видели в городе Обь.

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Комментарии
19
Grape Reflection 🍇
15 августа 2024, 20:33
До свидания мама с папой мы идём любовь искать (с) 😁
14314447
15 августа 2024, 21:17
Погуляет и вернётся.
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