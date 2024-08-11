НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

южн.

 745мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 87,99
EUR 95,18

СРОЧНО

Жара и затяжные ливни — прогноз погоды на неделю

Проблемы с детским такси
Как защититься от мошенников
Самолёты стали чаще ломаться
Жизнь как в кино
Что продают в винтажках
Где учатся отличники
«Бесы» нарушают ПДД
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Происшествия Подростки попали в смертельное ДТП на угнанном каршеринге. Водитель пытался сбежать

Подростки попали в смертельное ДТП на угнанном каршеринге. Водитель пытался сбежать

Для аренды автомобиля использовали чужой аккаунт

2 177
12 комментариев
Автомобиль врезался в дом

Школьники с помощью чужого аккаунта взяли каршеринг в аренду и врезались на скорости в жилой дом. Один из них скончался, трое пострадали.

ДТП произошло около четырех утра по московскому времени. Как уточнили в Госавтоинспекции, подростков на каршеринге Nissan пытались остановить сотрудники ДПС. Водитель проигнорировал требование. В итоге не справился с управлением и врезался в дом. После он сбежал с места аварии.

Юный водитель сбежал после смертельного ДТП

— По предварительным данным, в результате ДТП пассажир автомобиля 2009 года рождения погиб на месте, еще трое несовершеннолетних пассажиров 2008 и 2011 годов рождения госпитализированы, — сообщили в прокуратуре Москвы.

Водителем оказался 15-летний подросток. В ближайшее время его доставят на допрос, передают в Следственном комитете РФ по Москве.

ПО ТЕМЕ
ДТП Каршеринг Подросток Москва Водитель
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
11 августа 2024, 16:58
Это бригада, мало выпилилось. 😂🐑😂
Виктор Владимирович
11 августа 2024, 17:36
"...врезались на скоростЬ в жилой дом..." А что на скорость,а не на температуру,время или давление? Сами хоть читайте,что пишете,прежде,чем выпускать.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Мнение
«Ацетон, резина и пары бензина»: чем заменяют элитные импортные коньяки и виски — мнение обозревателя НГС
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Как вырастить арбуз в Сибири: пошаговая инструкция, с которой справится даже начинающий дачник
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
Код 8–8–8: что делать 8 августа 2024 года, чтобы привлечь богатство и деньги — советы нумеролога
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

Анфиса,43

Екатерина,35

Татьяна,46

Alexa,50

Виктория Миронова,29

Kasper,45

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление