Подростки попали в смертельное ДТП на угнанном каршеринге. Водитель пытался сбежать

Автомобиль врезался в дом Источник: прокуратура Москвы











Школьники с помощью чужого аккаунта взяли каршеринг в аренду и врезались на скорости в жилой дом. Один из них скончался, трое пострадали.



ДТП произошло около четырех утра по московскому времени. Как уточнили в Госавтоинспекции, подростков на каршеринге Nissan пытались остановить сотрудники ДПС. Водитель проигнорировал требование. В итоге не справился с управлением и врезался в дом. После он сбежал с места аварии.

Юный водитель сбежал после смертельного ДТП Источник: Прокуратура Москвы











— По предварительным данным, в результате ДТП пассажир автомобиля 2009 года рождения погиб на месте, еще трое несовершеннолетних пассажиров 2008 и 2011 годов рождения госпитализированы, — сообщили в прокуратуре Москвы.