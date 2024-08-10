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Происшествия 77 пассажиров не смогли вылететь из Самары в Новосибирск — рейс отменили по техническим причинам

77 пассажиров не смогли вылететь из Самары в Новосибирск — рейс отменили по техническим причинам

Людей переоформили на другой рейс

418
2 комментария
Авиакомпания предоставила пассажирам питание и напитки

Из Самары в Новосибирск 10 августа отметили рейс авиакомпании S7 Airlines. Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, самолет не смог вылететь по техническим причинам.

— На рейс было зарегистрировано 77 пассажиров. Авиакомпания производит переоформление пассажиров на рейс № SBI-5034, вылет которого запланирован в 23:30, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на время ожидания вылета авиакомпания S7 предоставила пассажирам питание и напитки. Транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее более 10 рейсов не смогли сесть в Толмачево из-за тумана. Еще 20 задержались в Новосибирске.

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Комментарии
2
Barmaleя
10 августа 2024, 23:01
Опять изолента закончилась?
Гость
10 августа 2024, 22:53
Слава богу. Меньше народу больше кислорода.
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