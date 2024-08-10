77 пассажиров не смогли вылететь из Самары в Новосибирск — рейс отменили по техническим причинам

Из Самары в Новосибирск 10 августа отметили рейс авиакомпании S7 Airlines. Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, самолет не смог вылететь по техническим причинам.
— На рейс было зарегистрировано 77 пассажиров. Авиакомпания производит переоформление пассажиров на рейс № SBI-5034, вылет которого запланирован в 23:30, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на время ожидания вылета авиакомпания S7 предоставила пассажирам питание и напитки. Транспортная прокуратура начала проверку.
Ранее более 10 рейсов не смогли сесть в Толмачево из-за тумана. Еще 20 задержались в Новосибирске.
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